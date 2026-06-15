J.D. Vance decidirá a finales de 2026 si buscará la candidatura presidencial republicana en 2028

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. ( FUENTE EXTERNA )

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que tomará una decisión sobre una posible candidatura presidencial para las elecciones de 2028 una vez concluyan los comicios legislativos de mitad de mandato de 2026.

Durante una entrevista con CBS Sunday Morning, Vance explicó que actualmente está enfocado en sus responsabilidades como vicepresidente y que cualquier decisión sobre su futuro político será discutida junto a su esposa, la segunda dama Usha Vance, después de las elecciones del próximo año.

El funcionario también aseguró que espera contar con el respaldo del presidente Donald Trump en caso de optar por la nominación republicana, aunque aclaró que todavía no ha sostenido una conversación específica con el mandatario sobre una eventual candidatura.

Apoyo y enfoque político de J.D. Vance y Donald Trump

Vance señaló que tanto él como Trump están concentrados en el presente y en mantener el impulso político del Partido Republicano, evitando que las especulaciones sobre 2028 interfieran con su labor en la administración.

Según CBS, el vicepresidente figura entre los nombres más mencionados dentro del Partido Republicano para suceder a Trump en la contienda presidencial de 2028, junto a figuras como Marco Rubio, Ted Cruz y Tucker Carlson.