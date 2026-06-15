Juez desestima demanda contra agencia federal por protecciones laborales a personas transgénero

La silueta de una persona se ve tras una bandera del orgullo trans durante una protesta a favor de los derechos de las personas transgénero ante el Hospital Infantil de Seattle en Seattle. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez federal desestimó una demanda que acusaba a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC) de negarse ilegalmente a hacer cumplir las protecciones laborales para trabajadores transgénero, informó la agencia AP.

El juez principal del Distrito de Maryland, George L. Russell III, concluyó que el tribunal carece de jurisdicción para conocer el caso y que el grupo demandante, FreeState Justice, una organización de defensa de los derechos LGBTQ+ en Maryland, no tenía legitimación para presentar la acción judicial.

"Si bien es profundamente preocupante, el Tribunal coincide con los demandados en que la decisión de la EEOC de modificar sus investigaciones sobre las denuncias de discriminación por identidad de género constituye una decisión discrecional sobre la cual el Tribunal carece de autoridad para revisar", señaló Russell en una decisión emitida el viernes.

Cambios en la EEOC bajo la administración Trump

La demanda surgió después de que la EEOC, bajo la dirección de su presidenta republicana Andrea Lucas, implementara cambios para alinearse con una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump en enero de 2025, en la que se reconocen únicamente dos sexos inmutables, de acuerdo con AP.

Desde entonces, la agencia federal encargada de velar por el cumplimiento de las leyes contra la discriminación laboral ha reducido las acciones relacionadas con casos de identidad de género, incluyendo el retiro de demandas presentadas en nombre de trabajadores transgénero y un mayor escrutinio de este tipo de denuncias.

La demanda fue presentada en julio de 2025 por Democracy Forward y el Centro Nacional de Derecho de las Mujeres en representación de FreeState Justice. Los demandantes alegaban que la denominada "Política de Exclusión Trans" de la EEOC violaba precedentes de la Corte Suprema, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la garantía de igualdad de protección de la Quinta Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo.

Reacciones tras la decisión judicial

Tras conocerse la decisión, Liz Theran, directora sénior de litigios sobre educación y justicia laboral del Centro Nacional de Derecho de las Mujeres, indicó que la organización analiza los próximos pasos legales.

"Considerando nuestras opciones. Independientemente del resultado de este caso, las personas transgénero merecen lugares de trabajo libres de discriminación, y seguiremos luchando para garantizar que las protecciones federales de derechos civiles se apliquen a todas las personas para las que fueron diseñadas", expresó.

Theran agregó que "la EEOC existe porque las personas que sufren discriminación laboral a menudo no tienen a dónde acudir. Esta agencia tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de derechos civiles y no puede discriminar a los trabajadores que desea proteger. Nadie debería perder el acceso a las protecciones federales por ser quien es".

La EEOC declinó comentar sobre el caso y remitió las consultas al Departamento de Justicia, que no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

En su petición para que se desestimara la demanda, la agencia argumentó que aceptar el caso convertiría al tribunal en un supervisor permanente de sus decisiones de aplicación de la ley.

"Del mismo modo que un ciudadano no puede impugnar la decisión del FBI o de un fiscal federal de centrarse en ciertos tipos de delitos en lugar de otros, FreeState no puede impugnar las decisiones discrecionales de la EEOC sobre cómo aplicar la ley federal contra la discriminación", sostuvo la agencia en documentos judiciales.

La decisión se produce en momentos en que se desarrollan las actividades del Mes del Orgullo en distintos países, mientras continúan los debates en Estados Unidos sobre las políticas impulsadas por la administración Trump en materia de derechos de las personas transgénero y programas de diversidad, equidad e inclusión.