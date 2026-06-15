Organización ambiental respalda a Adriano Espaillat en plena recta final de las primarias demócratas

La organización WE ACT 4 Change, brazo político de WE ACT for Environmental Justice, anunció su respaldo a la reelección del congresista dominicano Adriano Espaillat, al destacar su historial en materia de justicia ambiental y las inversiones obtenidas para comunidades del norte de Manhattan y El Bronx.

El apoyo llega mientras continúa la votación anticipada de las primarias demócratas de Nueva York, que se extiende hasta el 21 de junio, antes de la jornada electoral del próximo 23 de junio.

Según una nota de prensa difundida hoy por la campaña del legislador, la organización consideró que Espaillat posee "el mejor historial" en temas de justicia ambiental que afectan a comunidades como Harlem, Washington Heights e Inwood, zonas históricamente impactadas por la contaminación y los efectos del cambio climático.

Logros en justicia ambiental

La entidad destacó entre los logros del congresista la obtención de más de 307 millones de dólares para proyectos de agua limpia y protección ambiental, además de 96 millones para el Corredor Verde de la Décima Avenida y 77 millones destinados a la expansión de infraestructura para vehículos eléctricos en la ciudad de Nueva York.

"Me honra contar con el respaldo de WE ACT 4 Change, una organización que ha estado a la vanguardia de la lucha por la justicia ambiental y la salud pública en nuestras comunidades", expresó Espaillat.

La organización también resaltó la trayectoria del legislador en iniciativas relacionadas con la justicia climática, incluyendo la presentación de la Resolución de Justicia Ambiental Global Cecil Corbin-Mark, orientada a proteger a comunidades vulnerables afectadas de manera desproporcionada por la contaminación y el cambio climático.

Fortalecimiento de la campaña

El respaldo se suma a otros apoyos que ha recibido Espaillat durante el actual proceso electoral y fortalece su posición de cara a las primarias demócratas, en las que busca mantenerse como representante del Distrito 13 de Nueva York en la Cámara de Representantes.

WE ACT for Environmental Justice es considerada una de las organizaciones más influyentes en materia de justicia ambiental en Estados Unidos y tiene una amplia presencia en comunidades del norte de Manhattan y El Bronx.