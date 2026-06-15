×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Adriano Espaillat
Adriano Espaillat

Nueva encuesta coloca a Adriano Espaillat al frente y confirma el repunte de su campaña en NY-13

El sondeo, realizado por Mercury Public Affairs entre el 9 y el 11 de junio, muestra a Espaillat con 35 % de intención de voto frente al 27 % de Avila Chevalier

    Expandir imagen
    Nueva encuesta coloca a Adriano Espaillat al frente y confirma el repunte de su campaña en NY-13
    El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat. (FUENTE EXTERNA)

    A una semana de las primarias demócratas, una encuesta divulgada por el New York Post devuelve al congresista Adriano Espaillat a la delantera en la contienda por el Distrito 13 de Nueva York.

    El sondeo, realizado por Mercury Public Affairs entre el 9 y el 11 de junio, muestra a Espaillat con 35 % de intención de voto frente al 27 % de Darializa Avila Chevalier, una ventaja de ocho puntos. El dato más incierto es que un 38 % de los electores permanece indeciso, lo que convierte la movilización de los próximos días en factor determinante.

    • Los resultados contrastan con una encuesta anterior promovida por sectores afines a Avila Chevalier, que había alimentado una narrativa de cambio en la carrera. El nuevo estudio ofrece un escenario distinto y reposiciona al congresista de cara a la primaria del 23 de junio.
    RELACIONADAS

    Apoyos políticos y perfil del electorado

    Según el análisis del New York Post, Espaillat mantiene ventaja entre votantes afroamericanos y latinos del distrito, mientras su rival concentra mayor respaldo entre sectores progresistas y votantes blancos. El Distrito 13 comprende Harlem, East Harlem, Washington Heights, Inwood y partes del Bronx, donde el congresista ha construido su base durante décadas.

    • Espaillat cuenta con el respaldo del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y de otras figuras prominentes de las comunidades afroamericana e hispana.

    Con la votación anticipada en marcha y la primaria a días de distancia, la encuesta sugiere que la contienda sigue siendo competitiva, pero muestra a Espaillat entrando en la recta final con ventaja y una coalición amplia de respaldo.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.