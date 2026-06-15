Nueva encuesta coloca a Adriano Espaillat al frente y confirma el repunte de su campaña en NY-13

A una semana de las primarias demócratas, una encuesta divulgada por el New York Post devuelve al congresista Adriano Espaillat a la delantera en la contienda por el Distrito 13 de Nueva York.

El sondeo, realizado por Mercury Public Affairs entre el 9 y el 11 de junio, muestra a Espaillat con 35 % de intención de voto frente al 27 % de Darializa Avila Chevalier, una ventaja de ocho puntos. El dato más incierto es que un 38 % de los electores permanece indeciso, lo que convierte la movilización de los próximos días en factor determinante.

Los resultados contrastan con una encuesta anterior promovida por sectores afines a Avila Chevalier, que había alimentado una narrativa de cambio en la carrera. El nuevo estudio ofrece un escenario distinto y reposiciona al congresista de cara a la primaria del 23 de junio.

Apoyos políticos y perfil del electorado

Según el análisis del New York Post, Espaillat mantiene ventaja entre votantes afroamericanos y latinos del distrito, mientras su rival concentra mayor respaldo entre sectores progresistas y votantes blancos. El Distrito 13 comprende Harlem, East Harlem, Washington Heights, Inwood y partes del Bronx, donde el congresista ha construido su base durante décadas.

Espaillat cuenta con el respaldo del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y de otras figuras prominentes de las comunidades afroamericana e hispana.

Con la votación anticipada en marcha y la primaria a días de distancia, la encuesta sugiere que la contienda sigue siendo competitiva, pero muestra a Espaillat entrando en la recta final con ventaja y una coalición amplia de respaldo.

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