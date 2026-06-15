Nueva York se prepara para recibir a miles de fanáticos en el desfile de campeonato de los Knicks

Los aficionados de los Knicks celebran al final del quinto partido de las finales de la NBA, donde los New York Knicks vencieron a los San Antonio Spurs por 4-1. ( EFE )

Las calles del bajo Manhattan se convertirán este jueves en el escenario de una multitudinaria celebración con motivo del campeonato conquistado por los New York Knicks, un triunfo que pone fin a una espera de 53 años para la afición del equipo.

Según informó Telemundo 47, se espera que cientos de miles de personas se congreguen en la ciudad para participar en el tradicional desfile de confeti que recorrerá el emblemático "Cañón de los héroes", una de las rutas más icónicas para las celebraciones deportivas y cívicas de Nueva York.

El desfile comenzará a las 10:00 de la mañana cerca de Battery Park y avanzará por Broadway hasta llegar al Ayuntamiento, donde el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, entregará las Llaves de la Ciudad a los integrantes de los Knicks.

Celebración tras la victoria

La celebración llega después de que los Knicks derrotaran 4-1 a los San Antonio Spurs en las Finales de la NBA, logrando el primer campeonato de la franquicia desde 1973.

La victoria ha desatado el entusiasmo de los fanáticos en toda la ciudad y promete generar importantes cierres de calles, restricciones de tránsito y una fuerte presencia de seguridad en el área del recorrido.

Las autoridades municipales continúan ultimando los preparativos para el evento, mientras que el alcalde participará en actividades relacionadas con la organización del desfile y la elaboración de decoraciones junto a niños de la ciudad.

Un desfile esperado

De acuerdo con Telemundo 47, este será uno de los desfiles más esperados de las últimas décadas en Nueva York. El último desfile de confeti celebrado en el "Cañón de los héroes" tuvo lugar en 2024 para homenajear el campeonato de la WNBA conquistado por las New York Liberty.