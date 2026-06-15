Muere niño de un año tras tiroteo policial contra un vehículo en Mississippi

Carro policial en Mississippi donde se registró un tiroteo. ( FUENTE EXTERNA )

Un niño de un año murió y una mujer resultó gravemente herida después de que un agente de policía disparara contra un vehículo durante una intervención relacionada con un presunto hurto en una tienda de la ciudad de Senatobia, informaron las autoridades.

De acuerdo con la agencia AP, la víctima fue identificada como Kohen Wiley, de un año, quien viajaba junto a su madre y una amiga de esta cuando ocurrió el incidente el pasado domingo.

Según Marquell Bridges, activista comunitario que asiste a la familia en la búsqueda de representación legal, la madre del menor resultó ilesa, mientras que su acompañante sufrió heridas de gravedad.

De acuerdo con la Oficina de Investigación de Mississippi, las dos mujeres y el niño habían salido de una tienda Walmart y abordaron un vehículo. Cuando agentes policiales intentaron detenerlo, el conductor presuntamente dirigió el automóvil hacia los oficiales y estuvo a punto de atropellar a uno de ellos.

Las autoridades indicaron que, ante esa situación, un agente abrió fuego contra el vehículo, que posteriormente abandonó el lugar, informó AP.

Las ocupantes condujeron hasta un hospital cercano, donde Kohen fue declarado muerto.

El abuelo del menor, Carlos Haynes, lamentó la pérdida y describió a su nieto como un niño alegre.

Reacciones y acciones oficiales tras el tiroteo

"Alguien acabó con todo antes de que pudiera siquiera empezar", expresó.

El Departamento de Policía de Senatobia, que participó en la respuesta inicial al incidente, no ofreció detalles adicionales de inmediato. Sin embargo, indicó en una publicación en redes sociales que divulgará más información a medida que avance la investigación.

"A medida que avance la investigación y se verifiquen los hechos, compartiremos toda la información posible", señaló la institución.

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Tate, cuyos agentes también estuvieron presentes, declinó emitir comentarios.

Walmart informó que coopera con las autoridades durante el proceso investigativo.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido en nuestra tienda de Senatobia, Mississippi", expresó un portavoz de la empresa en un comunicado.

La Oficina de Investigación de Mississippi mantiene abierta la pesquisa para determinar las circunstancias exactas del tiroteo.