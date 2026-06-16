Adriano Espaillat impulsa creación del primer centro cultural dominicano en el Alto Manhattan

El congresista Adriano Espaillat impulsa creación del Dominican Center for the Arts and Culture en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad dominicana en Nueva York contará con un espacio permanente para preservar y difundir su historia, cultura y aportes a Estados Unidos con la creación del Dominican Center for the Arts and Culture, un proyecto impulsado por el congresista Adriano Espaillat que busca convertirse en un referente cultural para la diáspora.

La iniciativa fue presentada este martes durante un acto celebrado en el Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), donde líderes comunitarios, académicos, funcionarios electos y estudiantes destacaron el alcance del proyecto.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el centro cultural surge en una ciudad que alberga la mayor concentración de dominicanos fuera de la República Dominicana y tiene como objetivo documentar la trayectoria de esta comunidad, así como promover actividades educativas, culturales y de investigación para las futuras generaciones.

Durante la actividad, la directora del Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY, Ramona Hernández, atribuyó a Espaillat un papel clave en la materialización de la iniciativa.

"Congresista Espaillat reunió a funcionarios públicos, líderes comunitarios y socios institucionales, ayudando a construir el consenso necesario para asegurar los recursos que hicieron posible esta institución. Hoy celebramos más que un edificio; celebramos un legado y el espíritu de unidad que lo hizo posible", expresó Hernández.

Preservar la historia dominicana

Al intervenir en el acto, Espaillat subrayó la importancia de preservar la memoria histórica de la diáspora dominicana y transmitirla a las nuevas generaciones.

"La historia debe ser contada. Debe contarse cómo llegamos aquí, lo que nos tomó permanecer aquí y las contribuciones que hemos hecho a la prosperidad de esta gran nación", afirmó.

El legislador destacó además el trabajo realizado por el Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY para documentar episodios poco conocidos de la presencia dominicana en Estados Unidos.

Entre ellos mencionó investigaciones sobre dominicanos que sirvieron en las Fuerzas Armadas estadounidenses, estudios sobre Juan Rodríguez, considerado el primer inmigrante que se estableció en lo que hoy es Nueva York, así como trabajos sobre Esteban Hotesse, integrante de los Tuskegee Airmen y figura destacada en la lucha contra la segregación racial dentro del ejército estadounidense.

"Estos son relatos que durante mucho tiempo no fueron contados y que hoy salen a la luz gracias al trabajo de investigación del Instituto de Estudios Dominicanos. Con las herramientas que este proyecto les brindará, podrán hacer aún más para fortalecer a nuestra juventud y nuestras raíces", expresó.

Inversión millonaria

El Dominican Center for the Arts and Culture fue anunciado oficialmente en agosto de 2024 durante el Desfile Nacional Dominicano de Nueva York, cuando la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y Espaillat informaron sobre una inversión inicial de 12.5 millones de dólares para desarrollar el proyecto en el Alto Manhattan.

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa cuenta actualmente con más de 40 millones de dólares en fondos gestionados por el congresista y se espera que abra sus puertas en los próximos meses.

Una vez concluido, el centro albergará exposiciones, archivos históricos, programas educativos, actividades artísticas y proyectos de investigación enfocados en la experiencia dominicana en Estados Unidos.

"Si no registramos nuestra historia, esta desaparece. Este centro garantizará que las futuras generaciones conozcan de dónde vienen y encuentren inspiración para construir su futuro", señaló Espaillat.

La iniciativa es considerada una de las inversiones culturales más importantes realizadas para la diáspora dominicana en Estados Unidos y busca consolidar el reconocimiento de los aportes de esta comunidad a la historia, la economía y la vida cultural de Nueva York.