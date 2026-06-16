Arrestan en Florida a estadounidense que viajó desde RD con 236 pastillas de viagra

Imagen compartida por el director de Operación de Campo de Florida donde se muestra al estadounidense arrestado por el CBP en Florida. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) arrestó este martes a un ciudadano estadounidense que llegó desde la República Dominicana con 236 pastillas de Viagra genérica.

Daniel Alonso, director de Operaciones de Campo de Florida, informó a través de sus redes sociales que el hombre fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, donde agentes interceptaron las pastillas durante una inspección de su equipaje.

Al ciudadano estadounidense también se le encontró material de abuso sexual infantil en su teléfono celular. Según Alonso, el detenido admitió los hechos durante el interrogatorio.

"Excelente trabajo de @FLLFlyer. Agentes de la CBP detuvieron recientemente a un ciudadano estadounidense procedente de la República Dominicana con 236 pastillas de Viagra genéricas sin receta y material de abuso sexual infantil en su teléfono. Se admitió la acusación", publicó Alonso en sus redes sociales.

Excellent work by @FLLFlyer CBP officers who recently stopped a US citizen arriving from the Dominican Republic with 236 off-brand Viagra pills without a prescription and child sex abuse materials on his phone. Prosecution accepted. #OFOProudpic.twitter.com/hCbAqEpFmw — Director of Field Operations (@DFOFlorida) June 16, 2026

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Regulación

Los medicamentos que ingresan a Estados Unidos deben estar aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El sildenafil y otras versiones genéricas de Viagra generalmente requieren una receta médica válida emitida en Estados Unidos.

Las exenciones para uso personal suelen limitarse a un suministro de hasta 90 días, pero el medicamento debe ser declarado, transportarse en su envase original y estar acompañado de la correspondiente prescripción médica.