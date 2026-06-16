Arrestan en Florida a estadounidense que viajó desde RD con 236 pastillas de viagra
El detenido también tenía material de abuso sexual infantil en su teléfono
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) arrestó este martes a un ciudadano estadounidense que llegó desde la República Dominicana con 236 pastillas de Viagra genérica.
Daniel Alonso, director de Operaciones de Campo de Florida, informó a través de sus redes sociales que el hombre fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, donde agentes interceptaron las pastillas durante una inspección de su equipaje.
- Al ciudadano estadounidense también se le encontró material de abuso sexual infantil en su teléfono celular. Según Alonso, el detenido admitió los hechos durante el interrogatorio.
"Excelente trabajo de @FLLFlyer. Agentes de la CBP detuvieron recientemente a un ciudadano estadounidense procedente de la República Dominicana con 236 pastillas de Viagra genéricas sin receta y material de abuso sexual infantil en su teléfono. Se admitió la acusación", publicó Alonso en sus redes sociales.
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Regulación
Los medicamentos que ingresan a Estados Unidos deben estar aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).
El sildenafil y otras versiones genéricas de Viagra generalmente requieren una receta médica válida emitida en Estados Unidos.
Las exenciones para uso personal suelen limitarse a un suministro de hasta 90 días, pero el medicamento debe ser declarado, transportarse en su envase original y estar acompañado de la correspondiente prescripción médica.