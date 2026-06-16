Consulado dominicano en NY recibe donación de chalecos antibalas para organismos de seguridad en RD

El cónsul dominicano Jesús Vásquez Martínez y el comisionado Daniel F. Martuscello. ( FUENTE EXTERNA )

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York recibió este martes una donación de 849 chalecos antibalas valorados en aproximadamente RD$30 millones, que serán destinados a instituciones encargadas de la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia organizada en el país.

De acuerdo a un documento de prensa, la entrega fue realizada por el Departamento de Corrección y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York (NYSDOCCS) durante un acto celebrado en su sede central en Albany, donde el comisionado Daniel F. Martuscello hizo formal entrega de los equipos al cónsul dominicano, Jesús Vásquez Martínez.

Según informó el consulado, los chalecos fortalecerán las capacidades operativas de las entidades responsables de prevenir, enfrentar y controlar la delincuencia organizada, además de contribuir a la protección de los agentes de seguridad.

Durante la actividad, Martuscello destacó la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad y señaló que el crimen organizado, la criminalidad penitenciaria y la delincuencia transnacional representan desafíos compartidos que requieren respuestas coordinadas entre los países.

Martuscello, además valoró la trayectoria de Vásquez Martínez en temas de seguridad pública desde su gestión como ministro de Interior y Policía. "Quien se involucra en la lucha contra el crimen no puede desvincularse nunca de esa misión", expresó el funcionario estadounidense.

Por su parte, el cónsul agradeció el respaldo de las autoridades neoyorquinas y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad pública en la República Dominicana. "Me siento profundamente agradecido y orgulloso de seguir aportando a la seguridad ciudadana de mi país, desde cualquier espacio en el que me corresponda servir", manifestó.

Vásquez informó que la Procuraduría General de la República fue notificada formalmente sobre la donación para dar cumplimiento a los procedimientos institucionales correspondientes y facilitar la distribución de los equipos entre las entidades competentes.

Importancia de la cooperación bilateral

La comisionada ejecutiva adjunta del NYSDOCCS, Jaifa Collado, de origen dominicano, junto a Melissa Coolidge y Charlene Cordero, resaltaron la importancia de la cooperación entre ambas jurisdicciones y expresaron su satisfacción por contribuir al fortalecimiento de la seguridad pública dominicana.

La delegación del Departamento de Corrección también estuvo integrada por el director de operaciones Christian Núñez, la subdirectora jefa adjunta Krystal Barbero y los investigadores Luis Cabrera y Kyle Vonkrusze, quienes participaron en la coordinación logística de la entrega.

El documento resalta que las gestiones que permitieron concretar la donación contaron con el apoyo de la detective dominicana Raisa Ramírez Gálvez, quien fungió como enlace entre las autoridades de Nueva York y la representación diplomática dominicana.

El traslado de los chalecos hacia la República Dominicana estará a cargo de la empresa Embarque AA, responsable de la logística de envío a las instituciones beneficiarias.

La iniciativa también recibió el respaldo de la Asociación Nacional de Oficiales Latinos de Paz (NLPOA), capítulo de El Bronx.

Ambas instituciones reafirmaron su disposición de continuar desarrollando iniciativas conjuntas para combatir el crimen organizado y la delincuencia transnacional.