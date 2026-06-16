Más del 60 % de los fondos recaudados por Darializa Ávila Chevalier provienen de fuera de Nueva York

La joven Darializa Ávila Chevalier aspira a representar el Distrito 13 de Nueva York en el Congreso de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Más del 60 % de los casi 350 mil dólares recaudados por la candidata al Congreso de los Estados Unidos, Darializa Ávila Chevalier proviene de donantes fuera de Nueva York, de acuerdo con registros financieros de campaña divulgados faltando una semana para las primarias demócratas.

Ávila Chevalier, de origen dominicano, es una activista respaldada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y por los Socialistas Democráticos de América (DSA) y desafía al congresista dominicano Adriano Espaillat, quien busca la reelección en la demarcación que abarca sectores del norte de Manhattan y parte de El Bronx.

De acuerdo con los datos citados por el New York Post, la candidata recaudó más de 80,000 dólares en California y recibió una donación de 7,500 dólares de Saikat Chakrabarti, exjefe de gabinete de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y excandidato al Congreso.

Donaciones vinculadas al sector inmobiliario

Los registros muestran además que alrededor de 118,000 dólares, equivalentes a un tercio de los fondos obtenidos entre el 1 de abril y el 3 de junio, ingresaron después de que Mamdani anunciara su respaldo a la candidatura el pasado 28 de mayo.

El reporte también señala que Ávila Chevalier recibió más de 8,000 dólares en aportes relacionados con el sector inmobiliario, pese a que su campaña había manifestado que no aceptaría contribuciones provenientes de esa industria.

Entre los donantes figuran el desarrollador inmobiliario Syed M. Razvi, de Long Island, y el agente de bienes raíces Faraz Khan, quienes aportaron 3,500 dólares cada uno.

Además, poco más de la mitad de los recursos recaudados durante el período analizado procedieron de contribuciones individuales superiores a los 2,500 dólares.

La recaudación de 350,000 dólares entre abril y principios de junio representa aproximadamente un tercio del total de fondos obtenidos por la candidata desde octubre, cuando inició su campaña. En ese período, ha acumulado cerca de 930,000 dólares.

Por su parte, Espaillat reportó ingresos superiores a los 740,000 dólares durante el mismo lapso, elevando a más de dos millones de dólares el total recaudado en el actual ciclo electoral.

Controversias en la campaña

En las últimas semanas, Ávila Chevalier ha enfrentado cuestionamientos por publicaciones realizadas en redes sociales antes de lanzar su candidatura.

Entre ellas, mensajes en los que calificó a Estados Unidos como "una maldita vergüenza" y se refirió al expresidente Joe Biden como un "violador".

Biden ha rechazado de manera categórica las acusaciones formuladas por una exasistente del Senado, quien afirmó haber sido agredida sexualmente por él en 1993. El exmandatario nunca ha sido acusado formalmente por ese caso.

Tras respaldar a Ávila Chevalier, Mamdani aseguró que no había visto las publicaciones controversiales de la candidata antes de hacer público su apoyo.

Según el New York Post, representantes de la campaña de Ávila Chevalier no respondieron a solicitudes de comentarios sobre los datos de financiamiento y las críticas surgidas durante la contienda.