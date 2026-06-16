Francisco Javier inicia en Nueva York agenda de encuentros con dirigentes y sectores de la diáspora

El precandidato presidencial por el PLD, Francisco Javier García, junto a oficiales de la Policía de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García Fernández, llegó este martes a Nueva York para desarrollar una agenda de actividades con dirigentes políticos, empresarios y representantes de la comunidad dominicana residente en Estados Unidos.

Según informó su equipo de prensa, durante una semana sostendrá encuentros con líderes comunitarios, comerciantes, deportistas, religiosos y representantes de distintos sectores de la diáspora dominicana en varios estados del este de Estados Unidos.

Como parte de su agenda, tiene previsto participar este martes en un acto de juramentación de dominicanos que respaldan su proyecto político con miras a las elecciones presidenciales de 2028.

Propuestas para la diáspora

El dirigente peledeísta adelantó que durante su visita presentará iniciativas dirigidas a los dominicanos residentes en el exterior.

Consideró que existe una deuda social con la diáspora dominicana y afirmó que buscará atender sus necesidades en caso de alcanzar la Presidencia de la República.

"Hay una deuda social pendiente con los dominicanos residentes en el exterior, deuda que saldaré satisfactoriamente cuando me convierta en el próximo presidente de la República Dominicana", expresó.

Entre los dirigentes que participaron en el recibimiento figuran: Emiliano Pérez Espinosa, Pedro Pablo Zorrilla, Luis Lighow, Frank Cortorreal, Arturo Ortiz, Jesús Casanova, Salvador Ortiz, Tovaris Bautista, Miguel Suriel, Xiomara Payano, Mercedes Collado, David Sánchez, Marcos Montilla y Darío Medina.