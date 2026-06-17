Joven dominicano fue rastreado con un GPS antes de ser asesinado en El Bronx

El joven dominicano asesinado en El Bronx, Jeremy Ortega. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades federales revelaron nuevos detalles sobre el asesinato del joven dominicano Jeremy Ortega, de 24 años, quien fue perseguido, baleado y despojado de sus joyas de diamantes en 2025, frente a su residencia en El Bronx tras semanas de vigilancia por parte de los presuntos responsables.

Según una acusación presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, los sospechosos identificados como Welfy Espinal, de 25 años, y Lenyn Toribio, de 27, habrían ejecutado un plan cuidadosamente coordinado para rastrear a Ortega utilizando un dispositivo GPS instalado en su vehículo con el objetivo de robarle.

La investigación indica que el 28 de marzo de 2025 Toribio activó un rastreador GPS registrado a su nombre. Días después, Espinal presuntamente colocó el dispositivo debajo del automóvil de Ortega mientras estaba estacionado frente a su vivienda en El Bronx.

A partir de ese momento, ambos acusados siguieron los movimientos del joven dominicano durante varios días. Los documentos judiciales señalan que lo vigilaron en un club nocturno en Manhattan donde observaron que portaba varias piezas de joyería de diamantes y posteriormente continuaron monitoreando sus desplazamientos por la ciudad.

El 12 de abril de 2025, los sospechosos siguieron a Ortega hasta un restaurante en Manhattan y luego se trasladaron a su vecindario para estudiar la zona donde ejecutarían el robo.

Horas más tarde regresaron al área y esperaron la llegada de la víctima. Cuando Ortega estacionó su vehículo frente a su residencia y salió del automóvil, fue perseguido por los atacantes.

De acuerdo con la acusación federal, los hombres le dispararon en múltiples ocasiones y le robaron una bolsa que contenía joyas de diamantes antes de huir de la escena.

Las autoridades sostienen que los sospechosos utilizaron distintos vehículos y hasta una placa robada para intentar evitar ser identificados por los investigadores.

El fiscal federal Jay Clayton calificó el crimen como un acto de violencia extrema y afirmó que los acusados rastrearon intencionalmente a Ortega antes de asesinarlo por una bolsa de joyas.

"Jeremy Ortega fue vigilado y rastreado antes de ser asesinado frente a su propia casa", expresó Clayton al anunciar los cargos.

Acciones legales y estado de los sospechosos

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, señaló que los investigadores lograron reconstruir el plan criminal y vincular a los sospechosos con el dispositivo GPS utilizado para seguir a la víctima.

Como resultado de la investigación, agentes federales arrestaron este miércoles a Welfy Espinal en Nueva Jersey. Posteriormente fue presentado ante un tribunal federal, donde se ordenó que permaneciera detenido.

Mientras tanto, Lenyn Toribio continúa prófugo y es buscado por las autoridades.

Ambos enfrentan cargos federales por acecho interestatal con resultado de muerte y conspiración para cometer acecho interestatal. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas que incluyen cadena perpetua.

Jeremy Ortega, de ascendencia dominicana y residente en El Bronx, murió tras el ataque ocurrido el 13 de abril de 2025.

Su caso conmocionó a la comunidad luego de que trascendiera que fue asesinado frente a su vivienda tras ser objeto de una vigilancia prolongada por parte de quienes, según las autoridades, planificaron el robo que terminó en tragedia.