Espaillat y Ávila Chevalier chocan en debate por publicaciones pasadas y RD como eje de acusaciones

Composición de fotos del congresista Adriano Espaillat y la aspirante Darializa Ávila Chevalier. ( FUENTE EXTERNA )

A una semana de las primarias demócratas en Nueva York, los candidatos por el Distrito 13 participaron este miércoles en un debate en el que expusieron sus propuestas sobre inmigración, recortes en salud, vivienda asequible y otros temas de interés para los votantes.

Sin embargo, el intercambio tomó otro rumbo cuando el veterano congresista Adriano Espaillat y su rival Darializa Ávila Chevalier protagonizaron un tenso enfrentamiento en el que resurgieron antiguas publicaciones de la candidata y la discusión derivó en acusaciones de racismo y ataques personales.

Ávila Chevalier fue consultada sobre mensajes publicados en una cuenta de X, ya eliminada, por los que ha sido objeto de críticas durante las últimas semanas. La aspirante aseguró que cerró esa cuenta hace años y sostuvo que sus posiciones han evolucionado.

"Yo no borré esos tweets poquito a poquito. Yo borré la cuenta entera hace años. Cuando yo decidí que mi tiempo y mi energía fuera mejor usada siendo una organizadora, estudiando por mi doctorado", respondió.

La candidata también acusó a Espaillat de destinar millones de dólares a una campaña para atacarla personalmente y denunció que personas vinculadas al congresista han realizado declaraciones en su contra.

Durante el debate, organizado por Telemundo, el también aspirante al Distrito 13, Oscar Romero, salió en defensa de Ávila Chevalier y condenó los ataques raciales.

"Esta debería ser una campaña sobre nuestras políticas públicas y lo que le venimos a prometer y proponer a la gente. Ningún ataque racista sobre una persona, sobre su individualidad, debería ser aceptable en un foro como este. Lo que está denunciando la República Dominicana, que yo también he visto, son discusiones racistas que todos tenemos que denunciar. Porque aquí venimos a hablar del futuro de los neoyorquinos", declaró Romero.

Disculpas por comentarios sobre la bandera dominicana

El momento de mayor tensión se produjo cuando Espaillat respondió a las referencias hechas sobre la República Dominicana y recordó antiguas expresiones atribuidas a Ávila Chevalier sobre los símbolos patrios.

"Uno de mis grandes orgullos es que cuando yo fui electo congresista hace 10 años, la bandera dominicana está exactamente afuera de mi oficina. Ustedes no saben cómo yo me siento todos los días cuando yo entro a mi oficina y veo esa bandera", afirmó.

El legislador acusó a su contrincante de haber descrito la bandera dominicana como "un excremento violento" y le exigió disculparse.

"Eso es un insulto. Pida la excusa a los dominicanos. Usted acaba de llamar la bandera dominicana como un excremento violento. Eso es un insulto y yo le pido a usted que les pida disculpas a todos los dominicanos de esta gran ciudad", expresó Espaillat.

Ávila Chevalier se defendió alegando que personas vinculadas al congresista realizan giras de prensa en República Dominicana con mensajes racistas en su contra.

"El congresista actualmente está tomando 5.5 millones de dólares para atacarme a mí como persona. No en atacar ninguna política por la cual yo he abogado. A mí, como ser humano. Él tiene gente que trabaja con él, haciendo giras de prensa en la República Dominicana, diciendo las cosas más racistas que yo he oído", afirmó.

Asimismo, denunció que ha sido objeto de insultos en redes sociales, donde, según dijo, la han llamado "gorila" y "rata", y expresó que no tolerará "ese racismo".

Por su parte, Theo Chino-Tavárez sostuvo que cualquier ciudadano tiene derecho a cuestionar las políticas y símbolos de un país.

"Cualquier dominicano tiene el derecho de tener desacuerdo con la política del país o los simbolismos del país, que sea en Estados Unidos, en República Dominicana, en Francia o cualquier país del mundo", manifestó.

Las primarias demócratas para el Distrito 13, que comprende sectores del norte de Manhattan y el oeste del Bronx, se celebrarán el 23 de junio. Espaillat busca un sexto mandato en el Congreso frente a una candidatura impulsada por sectores progresistas y respaldada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.