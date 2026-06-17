Empresarios dominicanos viajan a Silicon Valley para conocer el impacto de la IA en los negocios

Empresarios dominicanos en su visita y sesiones ejecutivas en empresas y centros de innovación como Google. ( FUENTE EXTERNAS )

Una delegación de líderes empresariales dominicanos participó en una misión de inmersión en Silicon Valley, enfocada en inteligencia artificial (IA), transformación digital e innovación, con el objetivo de conocer de primera mano las tecnologías y estrategias que están redefiniendo la competitividad global.

La iniciativa, organizada por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), reunió a representantes de diversos sectores productivos del país entre el 8 y el 10 de junio en Berkeley, San Francisco y Palo Alto, donde sostuvieron encuentros con algunas de las principales empresas tecnológicas, firmas de inversión e instituciones académicas del mundo.

Durante la misión "Silicon Valley 2026", los participantes analizaron cómo la inteligencia artificial está pasando de una fase experimental a convertirse en una herramienta clave para aumentar la productividad, optimizar operaciones, mejorar la experiencia del cliente y transformar modelos de negocio.

Visitas a empresas tecnológicas

La agenda incluyó visitas y sesiones ejecutivas en empresas y centros de innovación como Visa Innovation Center, Salesforce, Microsoft, LinkedIn, NVIDIA, Google y Plug and Play, además de encuentros académicos en Berkeley Haas School.

Los empresarios conocieron casos prácticos sobre el uso de inteligencia artificial en áreas como comercio, pagos digitales, automatización de procesos, gestión del talento humano, análisis de datos, logística y cadenas de suministro.

Impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones

Uno de los temas centrales abordados fue el creciente papel de la IA en la toma de decisiones empresariales y su capacidad para generar ventajas competitivas en mercados cada vez más digitalizados.

La delegación también exploró las tendencias de inversión que están impulsando el ecosistema tecnológico de Silicon Valley, incluyendo el desarrollo de agentes de inteligencia artificial, plataformas empresariales avanzadas y modelos de innovación abierta que conectan grandes corporaciones con startups y aceleradoras.

Amchamdr destacó que esta iniciativa forma parte de sus esfuerzos para acercar al sector privado dominicano a los principales centros globales de innovación y fortalecer la preparación de las empresas nacionales ante los cambios tecnológicos que están transformando la economía mundial.

La organización señaló que el conocimiento adquirido permitirá a los participantes evaluar nuevas oportunidades de implementación de inteligencia artificial y acelerar los procesos de transformación digital dentro de sus respectivas industrias.

La misión contó con el respaldo de empresas e instituciones vinculadas a los sectores financiero, tecnológico, industrial, logístico y de telecomunicaciones de República Dominicana.