Espaillat le exige a Ávila Chevalier pedir disculpas a los dominicanos por comentarios de la bandera

Faltando una semana para finalizar las primarias demócratas en el estado de Nueva York, los candidatos por el Distrito 13 se enfrentaron este miércoles a un debate donde exponían sus opiniones en diferentes temas, como la inmigración, recortes de salud y viviendas asequibles, entre otros.

El momento de mayor tensión se produjo cuando Espaillat respondió a las referencias hechas sobre la República Dominicana y recordó antiguas expresiones atribuidas a su contrincante Ávila Chevalier sobre los símbolos patrios y además le exigió a la aspirante pedir disculpas a la comunidad dominicana.

"Eso es un insulto. Pida la excusa a los dominicanos. Usted acaba de llamar la bandera dominicana como un excremento violento. Eso es un insulto y yo le pido a usted que les pida disculpas a todos los dominicanos de esta gran ciudad", expresó Espaillat.

Ávila Chevalier se defendió alegando que Espaillat tiene asociados en República Dominicana realizando giras de prensa diciendo mentiras racistas de ella.

"El congresista actualmente está tomando 5.5 millones de dólares para atacarme a mí como persona. No en atacar ninguna política por la cual yo he abogado. A mí, como ser humano. Él tiene gente que trabaja con él, haciendo giras de prensa en la República Dominicana, diciendo las cosas más racistas que yo he oído", afirmó la aspirante.

Denunció que en sus redes sociales ha sido objetivo de insultos, donde la han llamado "gorila y rata", y expresó que no va a tolerar "ese racismo".

Comentarios de Ávila Chevalier

Darializa Ávila Chevalier, enfrenta controversias tras salir a relucir antiguas publicaciones en redes sociales en las que calificó el nacionalismo dominicano como "violento" y lamentó la separación de la República Dominicana de Haití.

Las publicaciones, realizadas entre 2020 y 2022 en la red social X, antes Twitter, han generado reacciones entre miembros de la diáspora dominicana y sectores que consideran que sus comentarios cuestionan símbolos y acontecimientos fundamentales de la historia nacional.

En uno de los mensajes más comentados, fechado el 25 de marzo de 2022, Ávila Chevalier reaccionó a una publicación relacionada con una manifestación frente al Ministerio de Educación de la República Dominicana en defensa de la identidad nacional.

La aspirante al Congreso criticó lo que describió como una celebración de las consecuencias de la colonización europea y afirmó que la mezcla racial en el Caribe fue resultado de "violaciones y masacres".

Posteriormente, se refirió directamente al uso de la bandera dominicana como símbolo de identidad nacional.

"Quiero muchísimo a mi gente, pero ese maldito nacionalismo es la razón por la que no pongo la bandera en mi perfil; esa mierda es violenta y no puede salir nada bueno de ella. Y, aunque definitivamente no es algo exclusivo de la República Dominicana, nunca deberíamos pasarlo por alto", escribió.

Otra publicación que ha vuelto a circular corresponde al 18 de junio de 2020, cuando Ávila Chevalier participó en una conversación sobre la separación entre República Dominicana y Haití.

En respuesta a un comentario que cuestionaba las consecuencias históricas de la independencia dominicana, la candidata escribió: "De verdad pudimos haber tenido una Quisqueya libre, negra y unificada".