Una persona murió y otras cinco sobrevivieron luego de que un jet privado se estrellara la noche del martes sobre una autopista en la ciudad de Laredo, Texas, provocando un incendio, el cierre de una importante vía y el inicio de una investigación federal.

Según informó el Departamento de Policía de Laredo, la aeronave transportaba a seis personas cuando sufrió problemas durante el vuelo y realizó un aterrizaje de emergencia sobre la autopista estatal Loop 20 poco antes de las 10:00 de la noche.

José Baeza, portavoz e investigador de la Policía de Laredo, confirmó que cinco ocupantes sobrevivieron al impacto, mientras que una persona falleció. Además, cinco agentes fueron trasladados a un hospital tras inhalar humo durante las labores de rescate.

Problemas mecánicos y desvío del vuelo

Las autoridades indicaron que el avión había reportado graves problemas mecánicos y bajo nivel de combustible antes del accidente. La aeronave cubría la ruta entre San José del Cabo, México, y Austin, Texas, pero se desvió hacia Laredo tras presentar dificultades.

De acuerdo con datos de rastreo aéreo, se trataba de un Cessna Citation Latitude, un jet ejecutivo operado por la empresa NetJets. Poco antes del siniestro, la aeronave perdió contacto con la torre de control del Aeropuerto Internacional de Laredo y terminó descendiendo de emergencia sobre la carretera.

Durante el accidente, una parte del avión impactó un vehículo que transitaba por la autopista, dejando al menos una persona lesionada. Además, combustible de aviación quedó esparcido sobre la vía, lo que obligó a mantener cerrada la carretera durante varias horas por motivos de seguridad.

Rescate y reacciones de testigos

Testigos describieron escenas dramáticas tras el impacto. Conductores que circulaban por la zona detuvieron sus vehículos para ayudar a los ocupantes mientras la aeronave ardía en llamas.

Algunos de los presentes utilizaron herramientas para intentar romper el parabrisas y facilitar la salida de los pasajeros atrapados. Varias personas lograron abandonar el avión antes de que el fuego se propagara por completo.

Las imágenes del lugar mostraron la aeronave prácticamente partida en dos y envuelta en humo y llamas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) liderará la investigación para determinar las causas del accidente con el apoyo de la Administración Federal de Aviación (FAA). Agentes del FBI también acudieron a la escena la misma noche del siniestro.

NetJets confirmó que la aeronave involucrada pertenecía a su flota y aseguró que está colaborando con las autoridades durante la investigación.

Por el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido revelada debido a que las autoridades continúan notificando a sus familiares.