Joven queda en estado crítico tras desbocarse un carruaje de caballos en Central Park

Un joven de 18 años resultó gravemente herido este miércoles luego de que un caballo que tiraba de un carruaje turístico se desbocara en Central Park, en Nueva York, provocando que al menos dos pasajeros fueran expulsados del vehículo, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la agencia AP, el Departamento de Policía de Nueva York indicó que el joven viajaba junto a otras tres personas cuando cayó del carruaje poco antes de las 3:00 de la tarde. Fue trasladado a un hospital en estado crítico, mientras que los demás ocupantes rechazaron recibir atención médica.

Alexander Kemp, vicepresidente administrativo de la filial del Sindicato de Trabajadores del Transporte que representa a los cocheros, explicó que el caballo llevaba apenas seis semanas operando en el parque y señaló que el conductor se había bajado del vehículo para tomar una fotografía a los pasajeros.

"Un conductor no debe bajarse del vagón para tomar fotos, nunca", afirmó Kemp. "Apoyamos una investigación completa".

Videos difundidos en redes sociales muestran al caballo galopando sin control por el parque mientras dos personas aparentemente saltan del carruaje. En otra grabación se observa cómo el vehículo termina volcado tras impactar las ruedas de otro carruaje en una zona concurrida del circuito de Central Park.

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Debate sobre los carruajes tirados por caballos

El incidente ocurre en medio de un renovado debate sobre el futuro de los tradicionales carruajes tirados por caballos, una actividad con más de 150 años de historia en la ciudad que enfrenta llamados para su prohibición por parte de grupos defensores de los animales y residentes que consideran que representan un riesgo para los caballos y para el público.

La semana pasada, un caballo utilizado en este servicio colapsó y murió, lo que intensificó las críticas contra la industria, según AP.

La organización sin fines de lucro Central Park Conservancy, encargada de administrar el parque y que ya había expresado su respaldo a una prohibición de los carruajes, afirmó que los incidentes recientes evidencian los peligros de esta actividad.

"El hecho de que esta alarmante situación se produzca tan solo unos días después de la anterior subraya el peligro que representan los carruajes de caballos para los visitantes del parque, los cocheros y los propios caballos", señaló la organización en un comunicado. "Esperamos que las lesiones de hoy sean las últimas que veamos."