Nueva York despliega más de 10,000 policías y cierra calles desde este miércoles por desfile de los Knicks

Ciudad de Nueva York, con fanaticos de los knicks. ( FUENTE EXTERNA )

Miles de personas se preparan para asistir este jueves al desfile de celebración de los New York Knicks, mientras las autoridades implementan un amplio operativo de seguridad que incluye el despliegue de más de 10,000 agentes policiales y el cierre de numerosas calles en Manhattan.

La Policía de Nueva York (NYPD) informó que desde las 7:00 de la noche de este miércoles quedó prohibido estacionar en las calles ubicadas al sur de Canal Street, advirtiendo que los vehículos que permanezcan en la zona serán remolcados.

El operativo fue descrito por las autoridades como el más grande realizado para un evento programado en la ciudad.

"Será la mayor cantidad de efectivos asignada a un evento planificado", señalaron funcionarios del NYPD, quienes explicaron que el dispositivo incluirá unidades especializadas en armas pesadas, perros detectores de explosivos, agentes de tránsito, equipos de aviación, vigilancia con drones y otros recursos de seguridad.

The NYPD will deploy over 10,000 officers to tomorrow's Knicks parade — the largest number assigned to any planned event.



Heavy weapons teams, explosive detection k9s, transportation, transit, highway, aviation, drones, and more will be on hand to keep things secure. pic.twitter.com/XF5Y583wGc — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 17, 2026

Medidas de seguridad ante disturbios

Las medidas llegan luego de los incidentes registrados durante la serie final de los Knicks, cuando se reportaron disturbios, actos vandálicos, arrestos y enfrentamientos con la policía en distintos puntos de la ciudad.

El desfile, que comenzará a las 10:00 de la mañana en el Bajo Manhattan, conmemorará el primer campeonato de la franquicia en 53 años, un logro que ha generado una gran expectativa entre los fanáticos.

Las autoridades esperan la asistencia de cientos de miles de personas, por lo que desde las 7:00 de la mañana del jueves se restringirá el tránsito vehicular en gran parte del sur de Manhattan. Además, varias estaciones del metro cerrarán temporalmente y algunas rutas de autobuses serán desviadas.

La ruta del desfile iniciará cerca de Bowling Green y avanzará por Broadway hasta el Ayuntamiento de Nueva York, donde posteriormente se realizará una ceremonia especial con acceso limitado.

Restricciones para los asistentes

Las autoridades también anunciaron estrictas medidas para los asistentes. No estarán permitidos bolsos grandes, mochilas, bicicletas, drones, paraguas, mascotas, cochecitos de bebé, envases de vidrio o metal ni ningún tipo de arma.

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York informó que reforzará el servicio del ferry de Staten Island para facilitar el traslado de personas hacia Manhattan durante la jornada.

Los Knicks no conquistaban un campeonato de la NBA desde 1973, por lo que la celebración ha sido catalogada como uno de los eventos deportivos más importantes en la ciudad en décadas.