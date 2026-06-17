República Dominicana participará en el mundialito de integración de Madrid con respaldo del consulado

El cónsul general dominicano en Madrid, José Ernesto Marte Piantini junto a parte de la delegación dominicana que participará en el Mundialito de integración. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana volverá a decir presente en el mundialito de integración, uno de los eventos deportivos multiculturales más importantes de España, que reunirá a representantes de 24 países del 20 de junio al 25 de julio en la comunidad de Madrid.

El Consulado General de la República Dominicana en Madrid informó mediante una nota de prensa que respaldará la participación de la representación comunitaria dominicana en la edición número 18 del torneo, una iniciativa que busca fomentar la integración social, la convivencia intercultural y la promoción de valores entre jóvenes de diversas nacionalidades.

La selección dominicana debutará el próximo 20 de junio frente a Paraguay en el partido inaugural del campeonato, que se disputará en el Canódromo de Carabanchel.

El equipo quisqueyano también enfrentará a Rumanía el 27 de junio y a Mali el 4 de julio, en encuentros correspondientes a la fase de grupos.

Apoyo institucional y estrategia de integración social

Según informó el consulado, la delegación fue conformada tras un proceso de captación que despertó el interés de más de 200 jóvenes dominicanos residentes en distintas localidades de Madrid. Finalmente, fueron seleccionados 26 jugadores para representar a la comunidad dominicana en el torneo.

El cónsul general dominicano en Madrid, José Ernesto Marte Piantini, destacó el valor del deporte como herramienta de integración y desarrollo para la diáspora.

"Desde el Consulado General en Madrid asumimos el deporte no como una simple actividad recreativa, sino como una herramienta de transformación social y dignidad. Apoyar a estos jóvenes es invertir en la convivencia comunitaria y en el futuro de nuestra diáspora", expresó el diplomático.

La dirección técnica del equipo estará encabezada por Rony Beard Murray, acompañado por José Alberto Viñuelas Sánchez como segundo entrenador y Rafael Calurano como asistente técnico.

El mundialito de integración contará con la participación de delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Honduras, Marruecos, Nigeria, Paraguay, Perú, República Dominicana, Senegal, Ucrania, Uruguay, Venezuela y otras naciones, consolidándose como una de las principales plataformas de integración cultural y deportiva de la región.

De acuerdo con el Consulado, la participación dominicana forma parte de una estrategia de diplomacia deportiva y comunitaria orientada a fortalecer la presencia de la diáspora dominicana en España y promover una imagen positiva de la comunidad en el exterior.