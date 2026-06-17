Tormentas amenazan desfile de los Knicks en Nueva York; autoridades no descartan cambios de última hora

Vehículos detenidos cerca de un tramo de la carretera Palisades inundado y dañado por el agua junto al puente Bear Mountain, el domingo 9 de julio en NY. ( AFP )

El esperado desfile de celebración por el campeonato de los New York Knicks enfrenta una amenaza inesperada: un sistema de tormentas que podría provocar fuertes lluvias, ráfagas de viento peligrosas y posibles cambios en el desarrollo del evento programado para este jueves en Manhattan.

Más de un millón de personas se espera que asistan a la celebración del primer título de la franquicia en 53 años, cuyo inicio está previsto para las 10:00 de la mañana en el Bajo Manhattan. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos advierten que las condiciones climáticas podrían deteriorarse significativamente durante la tarde.

Pronóstico del clima para el desfile

De acuerdo con el Storm Team 4 de NBC New York, durante las primeras horas del desfile se prevén lluvias intermitentes y algunos períodos de tiempo seco. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, lo que reduciría el riesgo de tormentas severas durante la mañana.

No obstante, el panorama cambiaría entre las 2:00 y las 5:00 de la tarde, cuando el aumento de las temperaturas y la inestabilidad atmosférica podrían dar paso a tormentas intensas acompañadas de vientos destructivos, fuertes aguaceros, actividad eléctrica e inundaciones localizadas.

Los meteorólogos alertaron que las ráfagas podrían superar los 40 kilómetros por hora y alcanzar velocidades aún mayores en algunas zonas del Bajo Manhattan debido al efecto de los edificios altos, que suelen intensificar la fuerza del viento.

Posibles cambios en el desfile

Ante este escenario, las autoridades de la ciudad confirmaron que existe la posibilidad de modificar el horario o incluso la fecha del desfile si las condiciones meteorológicas representan un riesgo para la seguridad pública.

Hasta el momento, el evento continúa programado según lo previsto, aunque funcionarios municipales aseguraron que seguirán monitoreando la evolución del clima antes de tomar cualquier decisión.

Los organizadores recomendaron a los asistentes llevar ropa impermeable o ponchos, ya que los paraguas estarán prohibidos en los controles de seguridad instalados a lo largo de la ruta del desfile.

Según NBC New York, una vez que el frente frío atraviese la región durante la noche del jueves, las condiciones mejorarán considerablemente y darán paso a un fin de semana con tiempo más estable y soleado.