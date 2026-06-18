Miles de fanáticos madrugaron para presenciar el desfile de los Knicks en Nueva York

Fotografía de archivo de fanáticos de los Knicks celebrando en las calles de la ciudad de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Miles de seguidores de los New York Knicks llegaron durante la madrugada de este jueves a las calles del Bajo Manhattan para asegurar un espacio desde donde presenciar el histórico desfile del equipo que conquistó su primer título de NBA en 53 años, tras imponerse ante los San Antonio Spurs en las finales.

Videos compartidos en redes sociales mostraban largas filas de aficionados desde las primeras horas de la madrugada, varias horas antes de que comenzara oficialmente la celebración.

Los accesos al público estaban programados para abrir a las 6:00 de la mañana, pero la afluencia fue tan grande que poco antes de las 7:30 de la mañana el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) anunció que todas las áreas habilitadas para espectadores ya habían alcanzado su capacidad máxima.

"Actualización del desfile de los Knicks: todas las áreas de observación están llenas. No se permitirá el ingreso de más personas. Recordamos que quienes abandonen las zonas designadas no podrán volver a ingresar. Además, no hay trenes realizando paradas al sur de Canal Street en Manhattan", informó la policía a través de sus canales oficiales.

KNICKS PARADE UPDATE:



All viewing pens are full. No one else will be allowed in the viewing area.



As a reminder, if you leave the viewing pens, you will not be allowed reentry.



There are no trains stopping south of Canal St in Manhattan. pic.twitter.com/HDzR8l4Azb — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 18, 2026

La ciudad se vistió de azul y naranja para celebrar el primer campeonato de los Knicks en más de cinco décadas.

Como parte de los festejos, varias patrullas del NYPD fueron decoradas con imágenes y mensajes alusivos al equipo, mientras que algunos trenes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) también lucieron diseños especiales en honor a los nuevos campeones de la NBA.

We´re ready for the champs pic.twitter.com/GUPpcRUTxP — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 17, 2026

Recorrido del desfile

El desfile recorrerá las calles de Manhattan hasta llegar al Ayuntamiento, donde se espera la participación de jugadores, entrenadores, directivos y miles de aficionados que han esperado décadas para celebrar un título de la franquicia neoyorquina.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad para controlar la multitud y garantizar el desarrollo ordenado de una de las celebraciones deportivas más concurridas de los últimos años en la ciudad.