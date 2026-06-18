Espaillat y Ávila Chevalier chocan por respaldo de David Ortiz en la recta final de las primarias

Composición de fotos de Adriano Espaillat y Darializa Ávila Chevalier. ( FUENTE EXTERNA )

La contienda por la candidatura demócrata del Distrito 13 de Nueva York sumó un nuevo episodio luego de que el congresista Adriano Espaillat y su rival Darializa Ávila Chevalier protagonizaran un intercambio en redes sociales a raíz del respaldo público del expelotero dominicano David Ortiz.

De acuerdo con el Daily News, el veterano legislador difundió un video en el que Ortiz, miembro del Salón de la Fama y exestrella de los Medias Rojas de Boston, exhorta en español a los dominicanos residentes en Estados Unidos a votar por Espaillat en las primarias del próximo 23 de junio.

"Vamos a votar por mi hermano Adriano Espaillat", expresa Ortiz en el mensaje.

Espaillat agradeció el apoyo del exjugador y destacó el impacto que, a su juicio, ha tenido en la comunidad dominicana.

"Su labor continúa impulsando el progreso de nuestras comunidades", escribió el congresista.

I´m honored to have the support of baseball legend David Ortiz! Hermano, gracias por el apoyo! The work continues to advance our communities and the working families of NY-13.



Early voting is in full swing. Go vote! pic.twitter.com/qfRcjWAV4P — Adriano Espaillat (@EspaillatNY) June 17, 2026

La respuesta de Ávila Chevalier no se hizo esperar. La candidata, respaldada por los Socialistas Democráticos de América (DSA) y por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ironizó sobre el respaldo de Ortiz debido a su histórica vinculación con los Medias Rojas, tradicionales rivales de los Yankees de Nueva York.

"Nada demuestra mejor mi amor por Nueva York que recibir el apoyo de un jugador de los Red Sox. ¡Vamos Yankees! ¡Vota por Darializa!", publicó en X.

Espaillat respondió señalando que para muchos dominicanos residentes en Nueva York, Ortiz representa un símbolo nacional más allá de su trayectoria deportiva.

Harlem: "Big Papi!"

Washington Heights: "Big Papi!"

The Bronx: "Big Papi!"

Darializa: "Red Sox player."

https://t.co/ztpLchwW7y — Adriano Espaillat (@EspaillatNY) June 17, 2026

La disputa se produce en medio de una de las primarias más competitivas que ha enfrentado Espaillat desde su llegada al Congreso. El legislador, quien aspira a un sexto mandato, se enfrenta a Ávila Chevalier, una académica y activista de 32 años, también de origen dominicano, respaldada por sectores progresistas.

Diferencias ideológicas en la contienda

La campaña ha estado marcada por diferencias ideológicas y ataques cruzados. Ávila Chevalier ha criticado a Espaillat por considerar que mantiene posiciones demasiado moderadas y por su apoyo a Israel, mientras que el congresista y sus aliados han cuestionado antiguas publicaciones de la candidata en redes sociales.

Darializa Ávila Chevalier, enfrenta controversias tras salir a relucir antiguas publicaciones en redes sociales en las que calificó el nacionalismo dominicano como "violento" y lamentó la separación de la República Dominicana de Haití.

Las publicaciones, realizadas entre 2020 y 2022 en la red social X, antes Twitter, han generado reacciones entre miembros de la diáspora dominicana y sectores que consideran que sus comentarios cuestionan símbolos y acontecimientos fundamentales de la historia nacional.

En uno de los mensajes más comentados, fechado el 25 de marzo de 2022, Ávila Chevalier reaccionó a una publicación relacionada con una manifestación frente al Ministerio de Educación de la República Dominicana en defensa de la identidad nacional.

La aspirante al Congreso criticó lo que describió como una celebración de las consecuencias de la colonización europea y afirmó que la mezcla racial en el Caribe fue resultado de "violaciones y masacres".

Posteriormente, se refirió directamente al uso de la bandera dominicana como símbolo de identidad nacional.

"Quiero muchísimo a mi gente, pero ese maldito nacionalismo es la razón por la que no pongo la bandera en mi perfil; esa mierda es violenta y no puede salir nada bueno de ella. Y, aunque definitivamente no es algo exclusivo de la República Dominicana, nunca deberíamos pasarlo por alto", escribió.

El Distrito 13 comprende sectores del norte de Manhattan y parte del oeste de El Bronx, una demarcación con una amplia población dominicana. La votación anticipada continúa durante esta semana y las primarias demócratas están programadas para el 23 de junio.