La bandera de la República Dominicana tuvo un lugar destacado durante el desfile de celebración de los campeones de la NBA, los New York Knicks, realizado este jueves en las calles de Manhattan.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la estrella dominicana de los Knicks, Karl-Anthony Towns, estaba junto a la bandera tricolor mientras recorría la ruta del desfile sobre una de las carrozas del equipo.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a Towns celebrando junto a miles de fanáticos mientras ondeaba la bandera dominicana. En algunas imágenes también se observa la bandera cerca del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, resaltando el orgullo de la comunidad dominicana durante la histórica celebración.

La presencia de la bandera fue ampliamente comentada por usuarios en redes sociales, quienes destacaron el vínculo que Towns mantiene con sus raíces dominicanas y el orgullo que representa para la diáspora quisqueyana en Estados Unidos.

Tras conquistar el campeonato con los Knicks, Towns expresó su deseo de compartir el triunfo con el pueblo dominicano. En declaraciones posteriores al título, el jugador aseguró que llevará el trofeo a Santo Domingo, Santiago y La Romana para celebrar junto a sus compatriotas.

Celebración en Manhattan

El desfile reunió a cientos de miles de personas en Manhattan para festejar el primer campeonato de los Knicks en décadas, en una jornada marcada por la euforia de los aficionados y el protagonismo de Towns, una de las figuras más queridas por la comunidad dominicana.