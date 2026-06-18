Los Knicks visitarán la Casa Blanca tras aceptar invitación del presidente Donald Trump

Casa Blanca de los Estados Unidos. ( ARCHIVO. )

Los New York Knicks confirmaron que visitarán la Casa Blanca tras aceptar una invitación del presidente Donald Trump, convirtiéndose en el primer equipo campeón de la NBA en asistir a una recepción presidencial durante la actual administración.

La información fue confirmada por el propietario de la franquicia, James Dolan, durante una entrevista concedida a la emisora deportiva WFAN de Nueva York.

"Acabamos de recibir una invitación de la Casa Blanca, que aceptamos. Todavía tenemos que definir los detalles", declaró Dolan. Posteriormente, un funcionario de la Casa Blanca confirmó que el equipo será recibido en una fecha que aún no ha sido anunciada.

Regreso a la Casa Blanca

La decisión marca el regreso de un campeón de la NBA a la residencia oficial presidencial después de varios años de ausencias. Desde que Trump asumió la presidencia por primera vez en 2017, ningún equipo campeón de la liga había aceptado una invitación a la Casa Blanca.

Dolan explicó que mantiene una amistad de más de tres décadas con el mandatario y reveló que fue él quien invitó a Trump al Madison Square Garden para presenciar el tercer partido de las finales de la NBA el pasado 8 de junio.

"Lo invité a venir al partido. Él es un amigo. Lo conozco desde hace 30 años y estoy muy orgulloso de llevar al equipo a la Casa Blanca", expresó el propietario de los Knicks.

Felicitaciones de Trump

Tras la conquista del campeonato, Trump felicitó públicamente a la franquicia mediante una publicación en Truth Social, donde calificó el título como "quizás el más grande en la historia del baloncesto" y elogió al base Jalen Brunson, a quien describió como una "superestrella".

La invitación también revive una tradición que estuvo marcada por tensiones políticas durante años. En 2017, los Golden State Warriors rechazaron visitar la Casa Blanca después de que Stephen Curry expresara públicamente su desinterés en asistir.

Trump respondió retirando la invitación mediante una publicación en redes sociales, lo que provocó una fuerte reacción de LeBron James y otras figuras de la NBA.

Por el momento, no se ha informado cuáles jugadores participarán en el encuentro, ya que algunos miembros del plantel han manifestado en el pasado opiniones políticas contrarias al presidente.

La visita se producirá días después de que los Knicks conquistaran su primer campeonato de la NBA en más de medio siglo, tras imponerse ante los San Antonio Spurs en las finales.