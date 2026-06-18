Hombre cuya cadena perpetua fue conmutada por Kristi Noem es acusado por la muerte de su sobrina

Foto de Mark Milk en la correccional de Dakota del Sur. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de Dakota del Sur cuya condena a cadena perpetua fue conmutada en 2023 por la entonces gobernadora Kristi Noem fue acusado junto a otro individuo por la muerte de su sobrina, una adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado cinco días después de haber sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con un reporte de la agencia AP, la víctima, McKenna Wendel, fue vista por última vez la madrugada del 14 de marzo en Sioux Falls. Su desaparición fue denunciada el día anterior y su cuerpo fue encontrado el 19 de marzo en una zona rural cercana a Brookings, a aproximadamente una hora al norte de la ciudad.

Las autoridades federales anunciaron este jueves los cargos contra Mark Milk, de 51 años y residente de Sioux Falls, quien enfrenta cinco acusaciones relacionadas con el caso. Entre ellas figura posesión con intención de distribuir cocaína con resultado de muerte, así como transporte de una menor con fines de actividad sexual ilícita.

Milk había cumplido casi tres décadas en prisión por un homicidio involuntario cometido en 1993, hasta que Noem, entonces gobernadora de Dakota del Sur, redujo su sentencia en febrero de 2023, informó AP.

Un segundo acusado, Jon Rogness, de 38 años y residente de Brookings, enfrenta cargos por conspiración y complicidad en un supuesto intento de encubrir los hechos.

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Durante una conferencia de prensa en Sioux City, Iowa, el agente especial del FBI Gene Kowel calificó el caso como “espantoso” y señaló que los crímenes que involucran a menores son los más trágicos que enfrentan las autoridades.

Según AP, los investigadores han mantenido bajo reserva varios detalles del caso para proteger el proceso en curso. Los fiscales señalaron que los cargos presentados son los más sólidos y fáciles de probar con las evidencias disponibles.

Reacciones oficiales y controversias

McKenna Wendel, integrante de la tribu Rosebud Sioux y criada por sus abuelos, era amante de los animales y participaba con frecuencia en los tradicionales powwows indígenas. Su obituario la describe como una adolescente de personalidad alegre y entusiasta.

La decisión de conceder la conmutación a Milk volvió a ser objeto de escrutinio tras conocerse los cargos. El fiscal general de Dakota del Sur, Marty Jackley, afirmó previamente que la medida fue una decisión exclusiva de Kristi Noem y señaló que los documentos relacionados con la reducción de la condena permanecen sellados.

Noem, quien fue gobernadora entre 2019 y 2025 y posteriormente secretaria de Seguridad Nacional, no había emitido comentarios sobre el caso hasta el jueves.