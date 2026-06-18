Dominicana de 79 años resulta herida de bala durante un tiroteo en El Bronx

Una patrulla de el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer dominicana identificada como Yolanda Félix Félix de 79 años y un hombre de 26 resultaron heridos de bala durante un tiroteo ocurrido a plena luz del día en el sector University Heights, en El Bronx, informaron las autoridades.

El incidente se registró alrededor de la 1:23 de la tarde del miércoles en la intersección de West 183rd Street y University Place. Ambos fueron alcanzados por disparos en las piernas y trasladados al Hospital St. Barnabas, donde se espera que sobrevivan.

Según testigos citados por el Daily News, Félix habría sido una víctima inocente atrapada en medio de un intercambio de disparos. De acuerdo con la versión ofrecida, dos hombres se acercaron a un individuo que se encontraba sentado frente a un edificio y le dispararon en una pierna.

"Dos hombres se acercaron, sacaron un arma y le dispararon en la pierna. Él respondió sacando su propia arma y comenzó a disparar mientras los atacantes huían por la calle. Fue entonces cuando la señora resultó herida", relató un testigo al periódico.

Otro residente de la zona aseguró que varias personas acudieron rápidamente a auxiliar a la mujer herida.

"La señora estaba tirada en el suelo después de recibir el disparo. La gente corrió a ayudarla. Ella vive por aquí y es totalmente inocente. Siempre está en la calle repartiendo folletos de la iglesia", expresó.

Investigación en curso

La Policía de Nueva York busca a dos hombres que fueron vistos huyendo hacia el sur por Andrews Avenue North tras el incidente. Hasta el momento no se han realizado arrestos.

Los investigadores creen que el hombre de 26 años era el objetivo del ataque. Sin embargo, las autoridades no han confirmado si participó en el intercambio de disparos. Según los registros policiales, cuenta con cuatro arrestos previos, incluido uno en 2023 por posesión de propiedad robada.

El caso continúa bajo investigación.