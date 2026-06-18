RWDSU respalda la reelección de Adriano Espaillat al Congreso por el Distrito 13 de Nueva York

El Sindicato de Trabajadores del Comercio Minorista, Mayorista y de Tiendas por Departamento (RWDSU, por sus siglas en inglés) anunció este jueves su respaldo oficial a la candidatura de reelección del congresista Adriano Espaillat para representar el Distrito 13 de Nueva York (NY-13) en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La organización sindical informó que sus miembros residentes y trabajadores del Alto Manhattan y el Bronx han estado participando activamente en la campaña de Espaillat, promoviendo su candidatura entre empleados de supermercados, tiendas por departamento, farmacias, establecimientos de alimentos, servicios de mantenimiento de edificios, aeropuertos, centros de almacenamiento y distribución, entre otros sectores.

El respaldo reconoce la trayectoria del congresista en favor de las familias trabajadoras y su apoyo constante a las causas sindicales. Según el RWDSU, Espaillat ha mantenido una presencia activa junto a los trabajadores en sus esfuerzos por alcanzar mejores condiciones laborales, seguridad en el empleo y contratos justos.

La organización destacó además que, tanto en la Legislatura del Estado de Nueva York como en el Congreso federal, el legislador ha impulsado iniciativas relacionadas con los derechos de los inmigrantes, la protección de viviendas asequibles y el fortalecimiento de las garantías laborales.

En una declaración emitida tras el anuncio, el sindicato afirmó que Espaillat ha demostrado ser un aliado confiable del movimiento obrero.

"Adriano Espaillat no es simplemente un partidario del trabajo; es un aliado que aparece cuando más se necesita. A lo largo de su tiempo en Washington, ha sido un defensor inquebrantable de nuestros miembros en el Alto Manhattan y el Bronx. Entiende que un Nueva York fuerte depende de sindicatos fuertes y sabemos que continuará llevando esa misma determinación y compromiso a Washington en un momento en que más lo necesitamos", expresó el RWDSU.

La entidad agregó que el congresista ha dedicado su vida al servicio de las diversas comunidades que integran el Distrito 13 y reafirmó su compromiso de acompañarlo en su búsqueda de un nuevo mandato en el Congreso.

El RWDSU representa a miles de trabajadores en distintos sectores de la economía estadounidense y es una de las organizaciones sindicales más influyentes en la región de Nueva York.