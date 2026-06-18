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La República Dominicana y la Santa Sede conmemoran 72 años de relaciones diplomáticas

Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, presidió la eucaristía en la iglesia de San Marcello al Corso

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    La República Dominicana y la Santa Sede conmemoran 72 años de relaciones diplomáticas
    Sacerdotes dominicanos que realizan sus estudios en Roma junto a embajadores acreditados ante la Santa Sede. (FUENTE EXTERNA)

    La República Dominicana y la Santa Sede conmemoraron el 72 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas con una solemne celebración litúrgica celebrada en la iglesia de San Marcello al Corso, en Roma, Italia.

    • La eucaristía fue presidida por monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, y concelebrada junto a sacerdotes dominicanos que realizan estudios en la capital italiana.

    De acuerdo con una nota de prensa, la ceremonia reunió además a embajadores acreditados ante la Santa Sede y a miembros de la comunidad dominicana residente en Italia, en un encuentro marcado por un ambiente de fraternidad y agradecimiento.

    Importancia de los vínculos bilaterales

    Durante la actividad se resaltó la importancia de los vínculos históricos y la cooperación entre la Santa Sede y la República Dominicana, así como el fortalecimiento de las relaciones de amistad entre ambas partes.

    Las autoridades dominicanas expresaron un agradecimiento especial a monseñor Gallagher por su cercanía y por acompañar la conmemoración, considerada un espacio para reafirmar los lazos de colaboración y entendimiento que han caracterizado las relaciones bilaterales durante más de siete décadas.

    Las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República Dominicana fueron establecidas hace 72 años y se han mantenido como un canal de cooperación y diálogo permanente en distintos ámbitos.

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