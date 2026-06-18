La República Dominicana y la Santa Sede conmemoran 72 años de relaciones diplomáticas

Sacerdotes dominicanos que realizan sus estudios en Roma junto a embajadores acreditados ante la Santa Sede. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana y la Santa Sede conmemoraron el 72 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas con una solemne celebración litúrgica celebrada en la iglesia de San Marcello al Corso, en Roma, Italia.

La eucaristía fue presidida por monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, y concelebrada junto a sacerdotes dominicanos que realizan estudios en la capital italiana.

De acuerdo con una nota de prensa, la ceremonia reunió además a embajadores acreditados ante la Santa Sede y a miembros de la comunidad dominicana residente en Italia, en un encuentro marcado por un ambiente de fraternidad y agradecimiento.

Importancia de los vínculos bilaterales

Durante la actividad se resaltó la importancia de los vínculos históricos y la cooperación entre la Santa Sede y la República Dominicana, así como el fortalecimiento de las relaciones de amistad entre ambas partes.

Las autoridades dominicanas expresaron un agradecimiento especial a monseñor Gallagher por su cercanía y por acompañar la conmemoración, considerada un espacio para reafirmar los lazos de colaboración y entendimiento que han caracterizado las relaciones bilaterales durante más de siete décadas.

Las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República Dominicana fueron establecidas hace 72 años y se han mantenido como un canal de cooperación y diálogo permanente en distintos ámbitos.