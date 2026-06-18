Corte Suprema de EE. UU. falló a favor de que consumidores de marihuana en Texas posean armas

La Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves a favor de un consumidor de marihuana de Texas que busca poseer legalmente un arma de fuego, en una decisión que limita la capacidad del gobierno federal para restringir el acceso a armas a personas que consumen drogas ilegales.

De acuerdo con la agencia AP, el alto tribunal, de mayoría conservadora, emitió una decisión unánime a favor de Ali Danial Hemani, quien argumentó que una ley federal de 1968 que prohíbe la posesión de armas a cualquier usuario de drogas ilegales viola la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a portar armas.

Hemani no fue acusado de ningún otro delito ni de utilizar un arma mientras se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas.

Nueva derrota para la administración actual

La decisión representa una nueva derrota judicial para la administración del presidente Donald Trump, que había defendido la constitucionalidad de la ley pese a haber cuestionado otras restricciones relacionadas con armas de fuego, afirmó AP.

La legislación también cobró notoriedad en el caso de Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, quien fue condenado por adquirir un arma mientras era consumidor de cocaína en 2018. Más tarde recibió un indulto presidencial de su padre.

El fallo se suma a una serie de casos relacionados con armas que han llegado a la Corte Suprema desde la histórica decisión de 2022 que amplió los derechos de posesión de armas y abrió la puerta a múltiples impugnaciones contra restricciones federales y estatales.

Cambios en el consumo de cannabis

En los últimos años, la Corte ha respaldado algunas regulaciones, como las destinadas a proteger a víctimas de violencia doméstica y las normas sobre kits para fabricar “armas fantasma”, pero también anuló la prohibición de los llamados bump stocks, dispositivos que permiten aumentar la velocidad de disparo de ciertas armas semiautomáticas.

El caso también refleja los cambios en torno al consumo de cannabis en Estados Unidos. Actualmente, más de la mitad de los estados han legalizado ampliamente la marihuana, mientras que su uso medicinal continúa expandiéndose. Sin embargo, el consumo recreativo sigue siendo ilegal a nivel federal.

La controversia generó además alianzas poco comunes. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y grupos defensores de la legalización del cannabis respaldaron la posición de Hemani. En contraste, agrupaciones que promueven mayores controles sobre las armas apoyaron la postura del gobierno federal.

La decisión podría influir en futuros litigios relacionados con la compatibilidad entre las leyes de control de armas y los derechos constitucionales de personas que consumen sustancias cuya regulación ha cambiado significativamente en los últimos años.