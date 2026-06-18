Los remanentes de Arthur dejan inundaciones y tornados en el sur de EE. UU.

Vagones de ferrocarril permanecen descarrilados en el depósito de CPKC en Metairie, Luisiana, el jueves 18 de junio de 2026, tras el paso de los vientos de la tormenta tropical Arthur por la zona. ( FUENTE EXTERNA )

Los remanentes de la tormenta tropical Arthur provocaron intensas lluvias, inundaciones y tornados en varios estados del sur de Estados Unidos, mientras una nueva línea de tormentas severas azotó el Medio Oeste, causando daños materiales y dejando miles de hogares sin electricidad, según un reporte de la agencia AP.

Impacto de la tormenta tropical Arthur en Luisiana y Misisipi

Aunque Arthur se debilitó poco después de formarse, el sistema continuó generando condiciones peligrosas en Luisiana y Misisipi. En la parroquia de Avoyelles, en Luisiana, se registraron más de 60 centímetros de lluvia en apenas 48 horas, lo que provocó la inundación de al menos 200 viviendas, según las autoridades.

"Se trata de una lluvia catastrófica, incluso para los estándares de esta región", afirmó Donald Jones, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en Lake Charles.

El gobernador de Misisipi, Tate Reeves, informó que un trabajador de mantenimiento de carreteras murió mientras participaba en labores de limpieza tras la tormenta. Además, unas 30 viviendas situadas aguas abajo de la presa Anchor Lake fueron evacuadas preventivamente por temor a un posible desbordamiento.

En Houma, al suroeste de Nueva Orleans, residentes reportaron inundaciones y fuertes tormentas eléctricas. Equipos de la Guardia Nacional y de vida silvestre colaboraron con los organismos de rescate.

Daños y respuesta ante tornados y tormentas en el Medio Oeste

El Servicio Nacional de Meteorología confirmó al menos cuatro tornados en Luisiana, uno de ellos en la parroquia de Avoyelles y otros tres en las cercanías de Nueva Orleans. En Avondale, un tornado destruyó cuatro viviendas y dejó dos personas con heridas leves.

Mientras tanto, una línea de tormentas severas afectó partes del Medio Oeste. En Illinois, un tornado registrado cerca de Effingham dejó varios heridos leves y provocó daños en viviendas, caída de líneas eléctricas y carreteras bloqueadas.

Las autoridades continúan evaluando los daños mientras persisten las alertas por inundaciones en algunas zonas del sur del país.