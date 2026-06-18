Un tiroteo en Times Square desata pánico entre turistas y transeúntes; un sospechoso fue detenido

Captura de pantalla de un cámara de vigilancia en Times Square, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un tiroteo ocurrido la tarde del jueves en Times Square provocó escenas de pánico entre turistas y peatones, que corrieron en distintas direcciones en busca de refugio, mientras agentes de policía perseguían a los responsables.

De acuerdo con AP, el Departamento de Policía de Nueva York informó que uno de los sospechosos fue detenido poco después del incidente. El Departamento de Bomberos indicó que una persona fue trasladada a un hospital, aunque no ofreció detalles sobre su estado de salud.

Imágenes captadas por una cámara web muestran a al menos dos personas vestidas de negro que irrumpieron en la concurrida intersección y abrieron fuego con lo que parecían ser pistolas.

Los atacantes huyeron por una de las calles cercanas mientras eran perseguidos por varios agentes que se encontraban patrullando la zona turística.

Detalles del incidente

El tiroteo ocurrió alrededor de las 3:40 de la tarde, a pocos metros de un vehículo policial estacionado en Times Square, horas después de que miles de personas se congregaran en el bajo Manhattan para celebrar el desfile en honor a los New York Knicks, campeones de la NBA.

Para el evento, las autoridades habían desplegado unos 10,000 agentes con el objetivo de reforzar la seguridad.

El incidente se produce pocos días después de que un adolescente de 17 años fuera herido de bala en Times Square durante las celebraciones por la victoria de los Knicks, en un hecho que obligó a los agentes a trasladar a la víctima al hospital debido a que una ambulancia no podía avanzar entre la multitud.