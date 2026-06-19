Un adolescente detenido tras pelea masiva que desató disparos y caos en Times Square

Captura de pantalla de un cámara de vigilancia en Times Square, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un adolescente fue detenido por la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) luego de que una pelea multitudinaria en el área de Times Square derivara en un apuñalamiento y varios disparos que provocaron momentos de pánico entre turistas y transeúntes la tarde del jueves.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:40 p.m. en la esquina de la calle 44 y Broadway. Imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran a un joven aparentemente disparando un arma de fuego en plena vía pública, lo que provocó que decenas de personas corrieran desesperadamente para ponerse a salvo.

Aunque ninguna persona resultó herida por los disparos, el sonido de las detonaciones sembró el temor en una de las zonas más concurridas de Manhattan. Testigos relataron escenas de caos mientras turistas, trabajadores y residentes buscaban refugio en comercios cercanos.

Detalles del incidente

Según la policía, el presunto tirador huyó corriendo hacia el sur y, durante la fuga, chocó contra un oficial antes de continuar su escape por la calle 42 mientras era perseguido por agentes.

Poco después de que una persona fuera puesta bajo custodia, se registró un segundo incidente con disparos cerca de la calle 45 y la Octava Avenida, lo que aumentó la movilización policial en el área.

La pelea que desencadenó la violencia también dejó a un hombre de 26 años herido de arma blanca. La víctima fue encontrada con una puñalada en el cuello y trasladada al hospital Mount Sinai Morningside, donde se espera que sobreviva.

Trabajadores de tiendas de recuerdos ubicadas en Broadway dijeron que ayudaron a varias personas que tropezaron y cayeron mientras intentaban escapar de la zona.

Investigación en curso

Las autoridades acordonaron varias cuadras para recolectar evidencia y determinar dónde impactaron los proyectiles. Hasta el momento, la policía mantiene bajo custodia a un adolescente, aunque no ha confirmado si se trata de la persona captada disparando en los videos.

El NYPD informó que continúa buscando a otros posibles sospechosos y que la investigación sigue abierta para determinar qué provocó la pelea y los disparos que pusieron en peligro a cientos de personas en el corazón turístico de Nueva York.

Hasta el momento no se han presentado cargos formales relacionados con el tiroteo, y las autoridades recuerdan que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.