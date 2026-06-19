Antonio Reynoso llama a la comunidad latina a participar en elecciones primarias de Nueva York

La comunidad latina junto al candidato de origen dominicano Antonio Reynoso quien aspira al Congreso de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

A pocos días de las elecciones primarias demócratas del 23 de junio, el presidente del condado de Brooklyn y candidato al Congreso por el Distrito 7 de Nueva York, Antonio Reynoso, hizo un llamado a la comunidad latina a acudir masivamente a las urnas y participar en una jornada que calificó como histórica.

Reynoso, hijo de inmigrantes dominicanos y actual presidente del condado de Brooklyn, busca suceder a la veterana congresista Nydia Velázquez y representar en Washington al distrito donde nació y creció. De resultar electo, se convertiría en el dominicano más joven en llegar al Congreso de los Estados Unidos.

"Esta es una elección histórica para decidir el futuro de nuestra comunidad. No es hora de mandar novatos a luchar contra Donald Trump", expresó Reynoso.

De acuerdo a una nota de prensa, el dirigente, de 43 años, aseguró que su trayectoria política demuestra su capacidad para obtener resultados en favor de las familias trabajadoras e inmigrantes.

"Necesitamos líderes en el Congreso con un récord de conseguir resultados para el pueblo, y eso es lo que yo he hecho durante mi carrera. En el Congreso lucharé por las comunidades trabajadoras e inmigrantes para asegurar que todos podamos beneficiarnos de los recursos de este país y vivir vidas dignas y estables. Su voto es su voz y, con el apoyo de la comunidad latina, vamos a hacer historia este 23 de junio", afirmó.

Criado en el vecindario de Los Sures, en Williamsburg, Brooklyn, Reynoso vivió en una vivienda del programa Section 8 y actualmente continúa residiendo en el distrito junto a su esposa y sus dos hijos. Antes de iniciar su carrera política, trabajó como organizador comunitario en defensa de los trabajadores del sector del cuidado infantil.

¿Qué propone Antonio Reynoso para el Distrito 7?

Su candidatura cuenta con el respaldo de figuras como la congresista Nydia Velázquez, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el defensor del pueblo de la ciudad, Jumaane Williams. También ha recibido el apoyo de importantes sindicatos, entre ellos 1199SEIU, HTC, NYSNA y 32BJ.

Entre sus propuestas, Reynoso plantea aumentar los impuestos a los multimillonarios, impulsar medidas contra las políticas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), enfrentar las iniciativas del presidente Donald Trump y del movimiento MAGA, y promover políticas para reducir el costo de vida de las familias trabajadoras.

"Antonio es el único candidato en esta contienda con una trayectoria que demuestra que puede enfrentar al sistema y ganar", sostiene su campaña.