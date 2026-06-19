Balacera frente a clínica en El Bronx deja dos inmigrantes jamaicanos muertos

Una patrulla de el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Dos hombres originarios de Jamaica murieron tras ser baleados la noche del jueves frente a una clínica de atención de urgencias en el condado de El Bronx, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 10:10 de la noche en Westchester Avenue, cerca de Harrod Avenue, en el vecindario de Soundview. Según la Policía de Nueva York (NYPD), las víctimas, de 53 y 43 años, recibieron múltiples disparos en un ataque en el que habrían participado más de un pistolero.

Ambos hombres fueron trasladados de emergencia al hospital Jacobi Medical Center, donde posteriormente fueron declarados muertos. Sus identidades no habían sido divulgadas de inmediato por las autoridades.

De acuerdo con la investigación preliminar, las víctimas se conocían del vecindario. El hombre de 53 años trabajaba como asistente de atención médica domiciliaria y residía cerca del lugar donde ocurrió el crimen.

Reacciones familiares y avances de la investigación

Su esposa, Angelique Irving Rutherford, relató al diario Daily News que minutos antes del ataque su esposo había estado jugando dominó con amigos y acababa de llevar a su nieta a casa.

"¡Me han quitado a mi familia! ¡Me han quitado a mi familia!", expresó entre lágrimas la mujer mientras visitaba la escena del crimen la mañana siguiente. La pareja había estado junta durante casi 30 años y tenía dos hijos adultos.

Los agentes que respondieron a la emergencia encontraron a ambos hombres gravemente heridos por impactos de bala. Según reportes, las víctimas estaban tendidas en la calle a aproximadamente una cuadra de distancia una de la otra.

La policía cree que los disparos se produjeron frente a la clínica MedCare Urgent Care, que había cerrado horas antes del incidente. El ataque ocurrió además debajo de la estructura elevada de la línea 6 del metro de Nueva York.

Detectives del NYPD colocaron múltiples marcadores de evidencia en la zona y alrededor de un automóvil blanco estacionado en las inmediaciones, aunque hasta el momento no se ha determinado si el vehículo está relacionado con el caso.

No se han realizado arrestos y la investigación continúa para identificar a los responsables del doble homicidio.