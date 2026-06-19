Tribunal ordena restablecer ley de Ohio que limita acceso de menores a redes sociales

Imagen de un niños viendo videos en las redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

Un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito ordenó restablecer una ley de Ohio que exige que los menores de 16 años obtengan el consentimiento de sus padres para utilizar aplicaciones de redes sociales y videojuegos.

Según una información de la agencia AP, la decisión representa un revés para NetChoice, una asociación que agrupa a empresas tecnológicas como TikTok, Snapchat y Meta, que había logrado bloquear leyes similares en Arkansas, Luisiana y Georgia.

La organización demandó a Ohio en 2024, argumentando que la medida era demasiado amplia, ambigua y violaba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión.

Sin embargo, en una decisión de dos votos contra uno, el tribunal concluyó que la norma no es inconstitucional y devolvió el caso a una instancia inferior para levantar la suspensión que impedía su aplicación.

"El requisito constituye una carga mínima que aborda el problema identificado por Ohio: que los menores acepten sin supervisión términos y condiciones de plataformas que pueden perjudicarlos", escribió el juez Eric Clay en la opinión mayoritaria.

La jueza Alice Batchelder coincidió y sostuvo que una ley no es imprecisa únicamente porque tenga un amplio alcance, informó AP.

Ley de Notificación Parental en Redes Sociales

La denominada Ley de Notificación Parental en Redes Sociales fue aprobada como parte del presupuesto estatal de 86,100 millones de dólares promulgado en julio de 2023 por el gobernador republicano Mike DeWine.

Las autoridades estatales promovieron la iniciativa como una medida para proteger la salud mental de los menores. El entonces vicegobernador Jon Husted, actual senador federal, argumentó que las redes sociales son "intencionalmente adictivas" y perjudiciales para los niños.

La legislación obliga a las empresas a obtener autorización de los padres para abrir cuentas de redes sociales o videojuegos y a informar sobre sus políticas de privacidad y moderación de contenidos.

El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, celebró la decisión y afirmó que se trata de "una victoria para las familias de Ohio".

"El tribunal coincidió en que los padres, y no las empresas de redes sociales, deben tener voz sobre lo que los niños ven en internet", declaró Wilson.

Por su parte, NetChoice anunció que continuará impugnando la ley.

"Una ley inconstitucional no protege a nadie y seguiremos defendiendo los derechos de la Primera Enmienda de los habitantes de Ohio", afirmó Paul Taske, director del Centro de Litigios de la organización.