NY cancela plan de cámaras en autobuses escolares y priorizará otras medidas de seguridad vial

La administración del alcalde Zohran Mamdani decidió cancelar el proyecto que buscaba instalar cámaras en los autobuses escolares de la ciudad para multar automáticamente a los conductores que ignoraran las señales de alto cuando los estudiantes subían o bajaban de las unidades.

La medida pone fin a una iniciativa impulsada durante la administración anterior y que contemplaba equipar unos 250 autobuses escolares con cámaras capaces de identificar vehículos que adelantaran ilegalmente a un autobús detenido con la señal de "stop" desplegada.

Según informó el New York Daily News, el Departamento de Transporte de la ciudad (DOT) retirará la solicitud de propuestas para contratar a una empresa encargada de implementar el sistema. La decisión se tomó luego de evaluar los resultados de una prueba piloto realizada en aproximadamente 40 autobuses escolares durante dos meses.

Resultados de la prueba piloto y evaluación del DOT

Durante ese período, las cámaras registraron alrededor de 3,400 infracciones. Sin embargo, las autoridades concluyeron que el número de multas generadas por cada dispositivo fue considerablemente menor en comparación con otros sistemas automatizados de control de tránsito, como las cámaras de velocidad y las cámaras de semáforos en rojo.

El portavoz del DOT, Vincent Barone, explicó que la administración considera más efectivo destinar los recursos a estrategias que han demostrado un mayor impacto en la reducción de accidentes y lesiones en las calles de la ciudad.

Además, datos municipales indican que en los últimos años no se han registrado muertes relacionadas con conductores que hayan ignorado las señales de alto de los autobuses escolares. En los últimos nueve años se reportaron cerca de 50 lesiones a peatones vinculadas a este tipo de incidentes.

"La administración Mamdani está comprometida con la protección de los niños y sus familias en sus desplazamientos hacia y desde la escuela", señaló Barone, al tiempo que destacó que la ciudad continuará fortaleciendo iniciativas dentro del programa de seguridad vial conocido como "Visión Cero".

Controversias y futuro de la seguridad vial en Nueva York

El proyecto también estuvo rodeado de controversias desde su lanzamiento. En 2024 surgieron cuestionamientos sobre la separación del contrato de las cámaras para autobuses escolares de otros programas de fiscalización automatizada, lo que generó críticas y sospechas sobre posibles beneficios a determinados contratistas. Finalmente, ningún contrato fue adjudicado antes del cambio de administración.

La decisión afecta a una red de transporte escolar utilizada diariamente por unos 145,000 estudiantes en los cinco condados de Nueva York y operada por cerca de 50 contratistas privados.

Pese a la cancelación del programa, la Alcaldía aseguró que continuará impulsando medidas enfocadas en la seguridad vial, incluyendo la expansión de cámaras de velocidad, mejoras en el diseño de calles peligrosas, reducción de límites de velocidad y otras acciones alineadas con los objetivos de "Visión Cero".