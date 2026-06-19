Emiten advertencia por bacterias fecales en varias playas de Nueva Jersey

Bañistas bajo sombrillas en la playa de Nueva Jersey. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades sanitarias de Nueva Jersey emitieron advertencias de salud pública para varias playas del estado tras detectar niveles elevados de bacterias fecales en el agua, una situación que ha encendido las alarmas en plena temporada de verano.

Según informó el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP), al menos cinco playas permanecían bajo advertencia de no nadar hasta el 17 de junio debido a la presencia de altos niveles de enterococos, una bacteria asociada a la contaminación por desechos humanos o animales.

Entre las playas afectadas se encuentran Beachwood Beach West y Cedar Point Beach, ambas ubicadas en el condado de Ocean, a orillas del río Toms. Además, tres puntos de monitoreo de agua dulce en Lower Township, en el condado de Cape May, también registraron niveles superiores a los estándares estatales de seguridad.

Las autoridades explicaron que los enterococos son bacterias que normalmente se encuentran en las heces de humanos y animales. Aunque no siempre representan un peligro directo, su presencia puede indicar contaminación con otros microorganismos potencialmente dañinos para la salud.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), niveles elevados de enterococos pueden estar relacionados con la presencia de virus, bacterias patógenas y protozoos capaces de causar diversas enfermedades.

Riesgos para la salud y recomendaciones para los bañistas

La exposición a agua contaminada puede provocar problemas en la piel, ojos, oídos, sistema respiratorio y sistema digestivo. Entre los síntomas más comunes se encuentran náuseas, vómitos, diarrea, dolor de garganta, secreción nasal, dolor de oído, erupciones cutáneas y síntomas similares a los de la gripe.

Por otra parte, las autoridades informaron que Beesley´s Point Beach es actualmente la única playa que permanece cerrada al público debido a los resultados obtenidos en los análisis de calidad del agua.

El DEP aclaró que las advertencias emitidas no implican necesariamente el cierre inmediato de las playas, sino que funcionan como una medida preventiva mientras se realizan nuevas pruebas para determinar si los niveles de contaminación disminuyen y el agua vuelve a ser segura para los bañistas.