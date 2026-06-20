La contienda por la candidatura demócrata del Distrito Congresional 13 de Nueva York entró este sábado en su fase decisiva en medio de una alta movilización de votantes, denuncias de presuntos actos de intimidación y un ambiente de creciente tensión entre los seguidores del congresista Adriano Espaillat y su rival, Darializa Ávila Chevalier.

El proceso de votación anticipada se desarrolla durante el fin de semana previo a las primarias del próximo martes, cuando los electores decidirán quién representará al Partido Demócrata en uno de los distritos con mayor concentración de dominicanos en Estados Unidos.

Fuentes vinculadas a la campaña de Espaillat denunciaron que durante la jornada de este sábado se han producido incidentes que consideran intentos de intimidación contra votantes. Según afirmaron, han recibido reportes de situaciones ocurridas en distintos puntos del distrito y aseguran haber observado conductas que atribuyen a grupos opositores.

En ese contexto, circula en redes sociales un video grabado al mediodía en el barrio Harlem, al norte del distrito de Manhattan, en el que se observa a Espaillat siendo escoltado y conducido hasta una yipeta mientras varias personas le vociferan consignas.

De acuerdo con la versión ofrecida por personas cercanas a su campaña, el congresista se encontraba realizando una visita a uno de sus centros de operaciones cuando un grupo de manifestantes se presentó en el lugar.

Las mismas fuentes señalaron que el legislador fue retirado del área acompañado por el asambleísta estatal Al Taylor, quien aparece en las imágenes sujetándolo por los hombros mientras avanzan entre la multitud.

Grupos organizados

Desde el equipo de Espaillat sostienen que se trata de grupos organizados que buscan provocar incidentes durante la campaña, por lo que han instruido a sus simpatizantes a evitar confrontaciones y reportar cualquier situación a las autoridades.

"Esto es un ejercicio democrático y no queremos que nadie caiga en provocaciones", indicó una fuente de la campaña al referirse a los reportes recibidos durante la jornada electoral.

Pese a los incidentes denunciados, el equipo del congresista aseguró que la participación ha sido elevada y que existe un notable movimiento de votantes tanto en Manhattan como en El Bronx, principales territorios que conforman el Distrito 13.

Las votaciones anticipadas continuarán este domingo de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. El lunes no habrá sufragio por disposición de la ley electoral neoyorquina, mientras que la jornada principal de las primarias se celebrará el martes desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Los resultados preliminares podrían comenzar a conocerse esa misma noche.

Espaillat ocupa el escaño desde enero de 2017 y fue el primer dominicano-estadounidense elegido al Congreso de Estados Unidos. Busca la reelección frente a Ávila Chevalier, una candidata respaldada por los Socialistas Democráticos de América (DSA) y por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

La competencia ha despertado gran interés dentro de la diáspora dominicana debido a la importancia del Distrito 13, que abarca sectores del norte de Manhattan —incluyendo Harlem, Washington Heights e Inwood— y parte del oeste de El Bronx.

La demarcación concentra una de las comunidades dominicanas más numerosas de Estados Unidos y cuenta con una población mayoritariamente hispana.

Tanto seguidores de Espaillat como de Ávila Chevalier han mantenido una intensa presencia en las calles durante los últimos días, en una campaña que se perfila como una de las más observadas por la comunidad dominicana en Nueva York.