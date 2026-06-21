Incendio destruye histórica iglesia de Brooklyn y obliga a planificar su demolición

Un voraz incendio destruyó gran parte de la histórica iglesia South Bushwick Reformed Church, en Brooklyn, provocando el colapso de su emblemático campanario y dejando daños estructurales tan severos que las autoridades ya contemplan la demolición del edificio. ( FUENTE EXTERNA )

Un voraz incendio destruyó gran parte de la histórica iglesia South Bushwick Reformed Church, en Brooklyn, provocando el colapso de su emblemático campanario y dejando daños estructurales tan severos que las autoridades ya contemplan la demolición del edificio.

El siniestro se registró poco antes de la 1:30 de la tarde del viernes en el templo ubicado en Bushwick Avenue, cerca de Himrod Street, en el sector de South Bushwick. Según reportes de medios locales, las llamas se propagaron rápidamente y una densa columna de humo pudo observarse desde varios puntos de la ciudad.

Cronología del incendio y daños estructurales

Anthony Williams, propietario de un negocio cercano, relató que fue una de las primeras personas en notar el humo y llamar al 911. Explicó que en cuestión de minutos el fuego envolvió la parte superior de la estructura.

Videos captados por residentes muestran el momento en que el histórico campanario de la iglesia se desploma, apenas unos 15 minutos después de iniciarse el incendio.

Las autoridades informaron que las llamas también alcanzaron edificaciones cercanas, incluida la rectoría ubicada detrás del templo y una propiedad adyacente. La magnitud de la emergencia obligó a elevar la respuesta hasta una tercera alarma, movilizando a 63 unidades y cerca de 200 bomberos y personal de emergencias médicas.

Aunque los equipos lograron controlar el incendio, durante varias horas continuaron trabajando para extinguir focos activos dentro de la estructura. Funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York indicaron que los daños fueron tan extensos que el edificio deberá ser demolido.

La South Bushwick Reformed Church fue construida en la década de 1850 y formaba parte del Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos desde 1982, convirtiéndose en uno de los templos más emblemáticos de la comunidad.

El pastor James Stewart lamentó la pérdida de la iglesia y recordó que recientemente se habían realizado importantes trabajos de restauración en el campanario que terminó colapsando durante el incendio.

FDNY members responded to a 3-alarm fire at a church on Bushwick Avenue in Brooklyn on Friday afternoon. Units arrived within three minutes of receiving the call and quickly encountered a heavy fire condition. Within 20 minutes, the incident escalated to a third alarm, bringing a... pic.twitter.com/H1RhG38ky4 — FDNY (@FDNY) June 20, 2026

Reacciones oficiales y apoyo a la comunidad

"La iglesia es más que un edificio; son las personas", expresó el líder religioso al asegurar que la congregación continuará adelante pese a la destrucción del templo.

Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, manifestó su respaldo a la comunidad afectada y señaló que se explorarán subvenciones y ayudas gubernamentales para apoyar los esfuerzos de reconstrucción.

Las autoridades confirmaron que un bombero sufrió heridas leves durante las labores de extinción, aunque rechazó recibir atención médica. No se reportaron otras personas lesionadas.