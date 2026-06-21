El alcalde de NY emitió su voto anticipado y promueve a sus candidatos para las primarias de Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. ( EFE )

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, emitió este sábado su voto anticipado en las elecciones primarias, mientras continúa promoviendo activamente a los candidatos que respaldan su agenda política de cara a los comicios.

Mamdani acudió al Museo Metropolitano de Arte, en el Upper East Side de Manhattan, para participar en el proceso electoral que culminará con la jornada oficial de votación el próximo 23 de junio, cuando los centros electorales estarán abiertos desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Durante los días de votación anticipada, el alcalde ha impulsado su lista de candidatos bajo el lema "Our Team, Our Year" (Nuestro equipo, nuestro año), con la que busca fortalecer aliados políticos en distintos niveles de gobierno.

Contiendas destacadas en las primarias

Entre las contiendas que concentran la atención está la del Distrito Congresional 10 de Nueva York, donde el excontralor de la ciudad, Brad Lander, desafía al actual congresista Dan Goldman, quien ocupa el cargo desde hace dos mandatos.

En el Distrito Congresional 7, la asambleísta estatal Claire Valdez compite para suceder a la congresista Nydia Velázquez, quien ha anunciado que se retirará al concluir su actual mandato.

Mientras tanto, en el Distrito Congresional 13, la activista comunitaria Darializa Avila Chevalier busca derrotar al congresista Adriano Espaillat, quien ha representado el distrito durante cinco mandatos consecutivos.

Mamdani ha expresado públicamente su respaldo a Valdez, Lander y Avila Chevalier, al considerar que sus victorias ayudarían a impulsar sus prioridades políticas a nivel federal.

Reglas de participación en las primarias

Las elecciones primarias en Nueva York están abiertas únicamente a los votantes registrados en el partido político que celebra la contienda interna, por lo que los electores independientes o afiliados a partidos sin primarias para determinados cargos no pueden participar en esas votaciones específicas.