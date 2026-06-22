Millones de abejas escapan tras accidente de un camión y movilizan a apicultores en Texas

Trabajadores trasladan colmenas después que semirremolque se volcara con 400 colmenas. ( FUENTE EXTERNA )

Millones de abejas quedaron sueltas en una comunidad rural del este de Texas después de que un camión que transportaba más de 400 colmenas se volcara, obligando a las autoridades a cerrar carreteras y pedir a los residentes que permanecieran en sus hogares mientras se desarrollaban las labores de rescate, informó la agencia AP.

El accidente ocurrió la mañana del domingo en el condado de Orange, cerca de la frontera con Luisiana. Equipos de emergencia restringieron el acceso a la zona mientras apicultores y voluntarios trabajaban para recuperar la mayor cantidad posible de colmenas.

Según AP, no se reportaron personas heridas ni picaduras graves y las autoridades no han revelado la identidad del propietario de las colmenas.

Christie Ray, propietaria de Queen Bee Supply, explicó que apicultores de varias empresas de la región acudieron al lugar para colaborar con la recuperación.

Impacto en la apicultura y labores de recuperación

"Simplemente se ayudan entre ellos, eso es lo que hacen", dijo Ray. "La comunidad apícola es una gran comunidad".

Chris Moore, propietario de Moore Honey, se sumó a las labores junto a su hijo y varios empleados. Estimó que solo una cuarta parte de las 408 colmenas podría sobrevivir, dependiendo de cuántas abejas reinas lograron salir con vida.

"Es una gran pérdida", afirmó Moore. "Siempre que pierdes tantos de golpe, es una gran pérdida".

Moore explicó a AP que las colmenas apenas habían recorrido unos kilómetros en dirección a Dakota del Norte cuando el conductor tomó un desvío equivocado y terminó en una zona de calles estrechas. Al intentar girar en una curva cerrada, el remolque terminó volcado.

Las grandes explotaciones apícolas suelen trasladar colmenas por todo el país para participar en la polinización comercial y seguir las temporadas de floración destinadas a la producción de miel.

Mientras continúan las labores de recuperación, otros apicultores locales han colocado cajas para atraer y recoger a las abejas dispersas, aunque Moore advirtió que pasarán varios días antes de que desaparezcan por completo de la zona.

El incidente recuerda otro accidente registrado en abril, cuando un camión cargado de abejas provocó retrasos en una autopista interestatal cerca de Knoxville, Tennessee, según AP.