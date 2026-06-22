¿Cómo solicitar un pasaporte estadounidense de emergencia en la República Dominicana?

Imagen del pasaporte de Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo informó este lunes que los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en la República Dominicana y tengan su pasaporte perdido, robado, vencido o dañado pueden solicitar un pasaporte de emergencia mediante cita previa en la sede diplomática en Santo Domingo.

La misión diplomática explicó que el servicio está disponible exclusivamente para casos urgentes y que los solicitantes deben programar una cita a través del portal oficial y presentarse con cualquier documento de identidad y prueba de ciudadanía, además de evidencia de viaje programado en las próximas dos semanas.

Proceso de solicitud de pasaporte de emergencia

En casos de emergencia grave, como fallecimiento, arresto, hospitalización o desaparición de un ciudadano estadounidense, la embajada habilitó la línea 809-567-7775, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. También está disponible el correo SDOAmericans@state.gov para consultas generales.

Para las citas de pasaporte de emergencia, los solicitantes deben enviar un correo con el asunto “E33 – PASAPORTE DE EMERGENCIA – NOMBRE COMPLETO”, incluyendo datos personales, descripción de la emergencia, itinerario de viaje, confirmación de cita y detalles sobre el pasaporte anterior y documentos de identificación disponibles.

La embajada precisó que todas las citas de emergencia se realizan específicamente en Santo Domingo.

Requisitos para el pasaporte de emergencia

Además, indicó que en determinados casos se puede utilizar el formulario DS-82 durante la cita, siempre que el pasaporte haya sido emitido en los últimos 15 años, tenga validez de 10 años, no presente daños significativos y conserve el nombre actual del solicitante o exista documentación legal que respalde un cambio de nombre.

En caso de no cumplir con estos requisitos, los solicitantes deberán completar el formulario DS-11.