Familia exige publicación del video tras muerte de niño de un año baleado por la policía en Mississippi

Esta foto sin fecha, proporcionada por Veronica Roberson en junio de 2026, muestra a su nieto, Kohen Wiley, de Senatobia, Mississippi. ( FUENTE EXTERNA )

La familia de Kohen Wiley, un niño de un año que murió tras un disparo policial durante una intervención en un Walmart de Mississippi, exigió este lunes la divulgación de las grabaciones de las cámaras corporales y de seguridad para esclarecer lo ocurrido, según informó la agencia AP.

El menor viajaba con su madre, Vellesiya Wiley, y otra mujer el pasado 14 de junio en el estacionamiento de una tienda Walmart en Senatobia, cuando agentes respondieron a una denuncia por supuesto hurto.

Mientras la familia sostiene que el vehículo se alejaba del lugar, la policía afirma que el automóvil se dirigía hacia los agentes y que uno de ellos abrió fuego al sentirse en peligro.

"Vi a mi bebé dar su primer respiro y lo vi dar su último respiro", expresó Vellesiya Wiley durante una conferencia de prensa celebrada el lunes.

Indignación en la comunidad

De acuerdo con AP, el caso ha generado indignación en esta pequeña ciudad de Mississippi, donde residentes y activistas han denunciado una serie de incidentes previos entre la policía y miembros de la comunidad afroamericana.

Acompañado por los padres y abuelos del menor en una iglesia local, el abogado de derechos civiles Ben Crump pidió que las autoridades hagan públicas las imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes, las cámaras de los vehículos policiales y las cámaras de seguridad de Walmart.

"Si eso es cierto, entonces demuéstrennoslo", dijo Crump. "Cuanto más tarden en publicar el video, más desconfiaremos".

La Oficina de Investigación de Mississippi, encargada del caso, no confirmó qué grabaciones están en poder de los investigadores ni si estas serán divulgadas.

En un comunicado citado por AP, la portavoz de la agencia, Bailey Martin, aseguró que la investigación es una "prioridad absoluta" y que varios agentes trabajan para revisar todos los aspectos del caso.

El jefe de policía de Senatobia, Harold Vanderford, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Versiones contrapuestas

Según la versión ofrecida inicialmente por las autoridades estatales y recogida por AP, cuando los agentes llegaron al Walmart encontraron a dos mujeres y un niño subiendo a un automóvil para abandonar el lugar.

"Los agentes intentaron detener el vehículo, pero el conductor se dirigió hacia ellos, casi atropellando a uno. Un agente entonces disparó su arma y el vehículo huyó del lugar", indicó la agencia estatal.

La madre del menor afirmó que la denuncia por hurto se relacionaba con una caja de pañales que llevaba su amiga y que, según cree, había sido pagada. Los investigadores se han negado a comentar sobre ese aspecto.

Crump cuestionó por qué los agentes no optaron por dejar marchar el vehículo y rastrear posteriormente a sus ocupantes.

"Los llamaron por una caja de pañales y ahora una familia tiene que enterrar a su bebé", declaró. "No se pueden relacionar esas dos cosas y llamarlo actuación policial razonable".

El abogado anunció además que se practicará una autopsia independiente para determinar los ángulos de impacto de las balas y establecer desde dónde se efectuaron los disparos.

La semana pasada, el experto en seguridad pública Ian Adams, profesor de justicia penal de la Universidad de Carolina del Sur, dijo a AP que disparar contra un vehículo en movimiento es una práctica que debe evitarse casi siempre debido al riesgo para los ocupantes y los transeúntes.