Un joven resultó herido de bala tras atropellar a varios policías en vehículo robado en El Bronx

Vehículos de la Policía de Nueva York en El Bronx, donde se reportó un enfrentamiento policial. ( FUENTE EXTERNA )

Un operativo para recuperar un vehículo robado terminó con varios agentes del NYPD lesionados y un joven de 18 años herido de bala la tarde del domingo en el sector de Fordham, en El Bronx, luego de que el sospechoso presuntamente embistiera a los oficiales mientras intentaba escapar de la policía.

Según informó Univision, el incidente ocurrió alrededor de las 6:00 p.m. luego de que las autoridades localizaran una Kia Sportage plateada con placas de Nueva Jersey que había sido reportado como robado el pasado sábado en El Bronx.

La policía explicó que un sistema lector de placas detectó inicialmente el vehículo circulando por Washington Heights cerca de las 5:35 p.m.

Posteriormente, el automóvil fue identificado nuevamente cuando cruzaba el puente de University Heights, lo que permitió a unidades terrestres y aéreas seguir sus movimientos hasta ubicarlo en las inmediaciones de East Fordham Road y Webster Avenue.

Detalles del incidente

De acuerdo con las autoridades, seis vehículos policiales sin distintivos rodearon el automóvil cuando este se detuvo. Los agentes descendieron y ordenaron al conductor y a un pasajero salir del vehículo.

Sin embargo, el conductor habría puesto el vehículo en reversa, impactando una unidad policial y atropellando a varios agentes que se encontraban cerca. Acto seguido aceleró hacia adelante y embistió a un sargento del NYPD, quien cayó al pavimento tras el impacto.

Durante el intento de fuga, uno de los agentes tuvo que subirse sobre un vehículo cercano para evitar ser atropellado. En medio de la situación, el oficial disparó su arma de reglamento e hirió al conductor en uno de sus brazos.

El sospechoso fue trasladado al Hospital St. Barnabas, donde permanece en condición estable bajo custodia policial. El pasajero que viajaba con él también fue detenido.

Consecuencias del operativo

Las autoridades informaron que varios agentes resultaron lesionados durante el incidente y fueron llevados a hospitales de la zona. Todos se encuentran estables.

El NYPD reveló además que el conductor había sido arrestado en febrero de este año por su presunta participación en un tiroteo ocurrido en El Bronx, caso en el que enfrentaba múltiples cargos criminales.

La policía indicó que el enfrentamiento fue captado por las cámaras corporales de los agentes involucrados y que la investigación continúa en curso. Hasta el momento no se han anunciado formalmente los nuevos cargos ni se ha divulgado la identidad del sospechoso.