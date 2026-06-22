Juez federal bloquea intento del Gobierno de Trump de citar a Tim Walz en pesquisa migratoria

Un juez federal bloqueó el intento del Gobierno del presidente Donald Trump de citar al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y a otros funcionarios estatales en el marco de una investigación relacionada con la aplicación de las leyes migratorias, al considerar que la medida buscaba "acosarlos y tomar represalias contra ellos", según informó la agencia AP.

Decisión judicial bloquea citaciones del Gobierno de Trump a funcionarios de Minnesota

La decisión fue emitida por el juez de distrito Patrick Schlitz, quien determinó que el "propósito dominante" de las citaciones era "coaccionar a funcionarios de Minnesota para que ayudaran al gobierno federal a hacer cumplir la ley federal de inmigración civil y acosarlos y tomar represalias contra ellos por no hacerlo".

De acuerdo con AP, las citaciones fueron enviadas en enero y solicitaban documentos relacionados con una investigación sobre si Walz y otros funcionarios habían obstruido o dificultado las labores de las autoridades durante operativos migratorios en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul.

Los requerimientos fueron dirigidos a las oficinas del gobernador Walz; del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison; del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey; de la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, así como a funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin.

Según AP, el fallo representa uno de los más recientes cuestionamientos del poder judicial federal a los esfuerzos del Departamento de Justicia por impulsar la agenda migratoria del Gobierno de Trump y por utilizar herramientas judiciales contra adversarios políticos.

En su resolución, Schlitz afirmó que existían vínculos "extremadamente débiles o inexistentes" entre la información solicitada y la comisión de algún delito.

Además, señaló que los materiales requeridos estaban relacionados "en gran medida, si no por completo, con conductas protegidas por la Constitución", recordando que Minnesota tiene el derecho legal de no destinar sus recursos al cumplimiento de la ley federal de inmigración.

"El Departamento de Justicia no está llevando a cabo una investigación penal", escribió el magistrado, "sino que está utilizando el proceso del jurado especial para otros fines (ilegales)".

Añadió que las evidencias de que las citaciones fueron emitidas con fines improcedentes eran "abrumadoras" y sostuvo que el Departamento de Justicia "ha intentado —sin lograrlo— identificar una sola justificación investigativa plausible" para ellas.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios enviada por AP.

Reacciones

Walz calificó el fallo como "una victoria para el Estado de derecho y nuestra democracia".

"El Departamento de Justicia de Estados Unidos está impulsando investigaciones penales contra los oponentes políticos del presidente", afirmó Walz, quien fue candidato demócrata a la vicepresidencia.

"Este caso fue solo un ejemplo de ello, pero vemos recordatorios diarios de la falta de respeto a la ley de este gobierno —en Minnesota y en todo el país. Todos debemos seguir buscando justicia y defender el Estado de derecho".

Por su parte, el fiscal general Keith Ellison sostuvo que "debería inquietar a todos los estadounidenses que Donald Trump esté empleando el sistema judicial contra personas con las que no está de acuerdo".

Reacciones de los funcionarios estatales y locales ante el fallo judicial

La alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, afirmó que las citaciones constituyen "una represalia con motivación política contra nuestra ciudad por plantarse legalmente ante el ICE y luchar por nuestros residentes".

Mientras, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, aseguró que la pesquisa "nunca tuvo que ver con la justicia, la ley y el orden, sino con su ausencia".

"Citar a oponentes políticos porque hablaron en nombre de sus electores viola los principios fundamentales de nuestra democracia y de la decencia humana", expresó.

Frey agregó que cuestionar las acciones del Gobierno no constituye un delito.

"Una de las fortalezas definitorias de nuestra democracia es la capacidad de cuestionar a quienes están en el poder sin temor a represalias. Los funcionarios electos tienen tanto el derecho como la responsabilidad de hablar con honestidad sobre cómo las decisiones del gobierno afectan a las personas a las que sirven", declaró.

AP recordó que en el último año jueces han desestimado casos contra figuras críticas de Trump, como el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, mientras que varios jurados se han negado a presentar acusaciones solicitadas por el Departamento de Justicia.

La agencia también señaló que el vicepresidente JD Vance ha pedido investigar a Walz y a Ellison por presuntas fallas para frenar un fraude en programas sociales, acusaciones que ambos funcionarios han rechazado y calificado como políticamente motivadas.