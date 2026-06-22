Dominicana de Washington Heights busca llegar al Senado estatal por el Distrito 31

La aspirante de origen dominicano Nayma Silver-Matos, quien busca representar la comunidad dominicana en el Senado estatal de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La organizadora comunitaria de origen dominicano Nayma Silver-Matos busca convertirse en la próxima senadora estatal por el Distrito 31 de Nueva York, una demarcación que abarca sectores del Alto Manhattan y El Bronx y que concentra una de las mayores comunidades dominicanas de la ciudad.

Nacida y criada en Washington Heights e hija de inmigrantes dominicanos, Silver-Matos llega a las primarias demócratas mañana martes con una plataforma centrada en la vivienda asequible, el acceso a los servicios de salud y el fortalecimiento de la calidad de vida de las familias trabajadoras.

De acuerdo a una nota de prensa, Silver-Matos es graduada de la Universidad de Syracuse y con años de experiencia en la organización comunitaria, la aspirante ha presentado su candidatura como una oportunidad para ampliar la representación de la comunidad dominicana en el Senado estatal de Nueva York.

"Esta campaña nació en las mismas calles que me criaron. De niña, muchas veces sentí que nuestra comunidad merecía más: más seguridad, más oportunidades y más inversión. Hoy, mi compromiso es construir un futuro donde nuestros niños, nuestras familias y nuestros adultos mayores puedan vivir, crecer y prosperar con dignidad", expresó Silver-Matos.

Contexto de la candidatura

El Distrito 31 comprende los vecindarios de Washington Heights, Inwood, Marble Hill, Kingsbridge, University Heights y Morris Heights, conectando comunidades ubicadas a ambos lados del río Harlem.

Durante la campaña, Silver-Matos ha participado en espacios organizados por medios comunitarios y plataformas como El Sol, 42Norte, Dyckman´s Diary, Uptown Voices y Hoy, donde ha abordado temas relacionados con la cultura, la participación cívica y las necesidades de las comunidades del Alto Manhattan y El Bronx.

Más allá de sus propuestas, la candidatura de Silver-Matos se desarrolla en un contexto de creciente participación política de los dominicanos en Nueva York y de debates sobre la importancia de que las comunidades que han construido estos vecindarios estén representadas por líderes surgidos de ellas mismas.