Nueva encuesta proyecta ventaja para Adriano Espaillat en las primarias demócratas de Nueva York

El congresista demócrata por Nueva York Adriano Espaillat que aspira conservar el escaño que ocupa desde 2017. ( FUENTE EXTERNA )

A pocos días de las elecciones primarias demócratas que se celebrarán este martes en Nueva York, la plataforma de predicciones Polymarket otorga ventaja al congresista Adriano Espaillat en su intento por conservar el escaño que representa el Distrito 13, que abarca el norte de Manhattan y partes del Bronx.

De acuerdo con datos citados por el New York Post, Espaillat, quien busca un sexto mandato en el Congreso federal, registraba una probabilidad de victoria de 57 %, frente al 45 % atribuido a su rival, la activista y socialista democrática Darializa Ávila Chevalier, respaldada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

La contienda ha llamado la atención debido a que Ávila Chevalier forma parte del grupo de candidatos apoyados por Mamdani, quien busca ampliar la influencia del ala progresista dentro del Partido Demócrata.

Además de la carrera por el Distrito 13, los apostadores de Polymarket también siguen de cerca otras primarias congresionales en la ciudad.

En el Distrito 7, que cubre sectores de Brooklyn y Queens, la asambleísta estatal Claire Valdez, también respaldada por Mamdani, aparece como favorita con una probabilidad de triunfo de 83 %, frente al 18 % atribuido al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso. Ambos buscan suceder a la congresista saliente Nydia Velázquez.

Por su parte, el excontralor de la ciudad y excandidato a la alcaldía, Brad Lander, figura como amplio favorito en el Distrito 10, que incluye partes de Brooklyn y el bajo Manhattan. Polymarket le asigna un 99 % de probabilidades de victoria frente al actual congresista Dan Goldman, quien apenas alcanza un 1 %.

Otras primarias en Nueva York

Lander también cuenta con el respaldo político de Mamdani.

Mientras tanto, en el Distrito 12 de Manhattan, que abarca los lados Este y Oeste de la isla, el asambleísta Micah Lasher lidera las proyecciones con un 59 % de posibilidades de reemplazar al veterano congresista Jerry Nadler, quien se retira del cargo.

El también asambleísta Alex Bores aparece con un 43 %, mientras que Jack Schlossberg, nieto del expresidente John F. Kennedy, registra apenas un 1 %.

El New York Post destacó que, aunque las encuestas públicas han sido limitadas en varias de estas contiendas, los mercados de predicción se han convertido en una referencia para medir las expectativas de los participantes sobre los resultados electorales.

Las primarias demócratas de Nueva York se celebrarán este martes 23 de junio, mientras que las elecciones generales están programadas para noviembre.