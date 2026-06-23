El congresista Adriano Espaillat ejerció este martes su derecho al voto en la escuela P.S. 152, ubicada en el Distrito Congresual 13 de Nueva York, y aprovechó la jornada para exhortar a los electores a acudir a las urnas durante las primarias demócratas.

"Acabo de emitir mi voto. Necesitan salir y votar por el futuro del Distrito Congresual 13 de Nueva York", expresó el legislador al salir del centro electoral.

Espaillat, quien busca su quinta reelección para representar al distrito que abarca sectores de Manhattan y El Bronx, destacó su vínculo con la comunidad de Washington Heights, donde ha residido durante gran parte de su vida.

"Nunca me fui de Washington Heights. Me quedé aquí. Creo que soy parte del tejido de esta comunidad", afirmó el congresista, al recordar su trayectoria política como asambleísta estatal, senador estatal y miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Proyectos prioritarios

Durante un encuentro con la prensa, el legislador también se refirió a varios proyectos que considera prioritarios para el distrito, entre ellos la construcción de más de 1,000 unidades de vivienda asequible en terrenos ferroviarios de Inwood y la transformación de una antigua estación de transferencia de residuos en West Harlem en un centro de justicia ambiental enfocado en problemas de salud relacionados con la contaminación y el cambio climático.

Asimismo, mencionó iniciativas de infraestructura como la expansión de la línea de la Segunda Avenida del metro y la renovación del Kingsbridge Armory, proyecto que contempla espacios culturales y viviendas asequibles para residentes de El Bronx y Manhattan.

Necesidad de nuevas voces

Al ser cuestionado sobre la necesidad de nuevas voces en el Congreso, Espaillat defendió su trayectoria y resaltó su historia personal como inmigrante dominicano.

"Soy el primer domínico-estadounidense elegido a la Cámara de Representantes y el primer miembro del Congreso que anteriormente fue indocumentado. Creo que aporto una perspectiva diferente a la mesa", sostuvo.

Las primarias demócratas de este martes definirán a los candidatos del partido para las elecciones generales de noviembre. Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 9:00 de la noche.