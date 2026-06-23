Darializa Ávila Chevalier es confrontada por su postura sobre Israel y Hamás

La candidata de origen dominicano Darializa Ávila Chevalier, aspirante a representar el Distrito 13 de Nueva York, fue reprendida por un manifestante mientras grababa un video a las afueras de un centro de votación, en un incidente captado en imágenes que circulan en redes sociales.

Durante la confrontación, el hombre acusó a la candidata, a quien señaló de supuestamente mantener posturas hostiles hacia la comunidad judía y cuestionó su posición respecto al conflicto entre Israel y Hamás.

"Esta mujer odia a los judíos, odia a los judíos. ¡Odia a los judíos, odia a los judíos! ¡Odia a los judíos! Protejan a los judíos neoyorquinos", gritó una de las personas que la emboscaron durante la grabación del video.

Otro agregó: "Si no puedes condenar a Hamás, si no puedes condenar el 7 de octubre, si no puedes condenar a Hamás, si no puedes condenar a Hamás, Darializa, eres una gentrificadora".

Por su parte, la joven de 32 años respondió: "ya lo he hecho, si quieres puedo enviarte ejemplos", mientras que las personas insistían en preguntarle "¿Crees que Israel tiene derecho a existir?".

En medio del intercambio, el manifestante que graba el video le preguntó a Ávila Chevalier si favorece una solución de dos estados para israelíes y palestinos o si respalda la existencia de un solo estado. También la acusaron de supuestamente recibir apoyo de sectores republicanos vinculados al movimiento Make America Great Again (MAGA).

Las imágenes muestran a la aspirante evitando responder a las preguntas mientras continuaban con la grabación y era rodeada por varias personas que coreaban consignas en su contra.

Ávila Chevalier compite por la representación del Distrito 13, una demarcación con una importante población hispana y una creciente participación de votantes de origen dominicano.

Comentarios sobre Hamás

Ávila Chevalier enfrenta nuevos cuestionamientos por publicaciones en redes sociales en las que afirmó que Estados Unidos ha cometido actos de violencia peores que los atribuidos al grupo palestino Hamás.

La candidata, de origen dominicano, realizó esas afirmaciones en junio de 2021, dos años antes del ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre, según informó el New York Post.

La aspirante respondió entonces a una publicación en Twitter de un usuario que escribió: "Estoy de acuerdo en que la violencia gratuita de Estados Unidos es categóricamente incomparable con las peores cosas que Hamás ha hecho o podría hacer".

Ávila Chevalier respondió: "Solo una potencia nuclear ha utilizado ese tipo de fuerza ", en aparente referencia al uso de bombas nucleares por parte de Estados Unidos contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

El 8 de octubre, un día después del ataque de Hamás contra Israel, Darializa Ávila Chevalier participó en una manifestación en Times Square que fue objeto de críticas por expresiones de apoyo a la causa palestina y por la presencia de símbolos antisemitas.