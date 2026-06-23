Darializa Ávila Chevalier defiende su identidad dominicana en campaña electoral

La candidata socialista demócrata por el Distrito 13 de Nueva York, Darializa Ávila Chevalier, afirmó este martes sentirse orgullosa de sus raíces dominicanas y rechazó las críticas que, según dijo, ponen en duda su vínculo con la comunidad quisqueyana.

"Me duele tanto que la gente piense que yo no soy orgullosa de ser dominicana, porque lo soy. Amo tanto a mi gente y siempre he amado a mi gente", expresó la aspirante durante un acto de campaña.

Ávila Chevalier dijo sentirse orgullosa de ser nieta de Luis, a quien describió como un luchador por la democracia en la República Dominicana y opositor al autoritarismo.

Además, destacó el ejemplo de mujeres dominicanas a las que atribuyó parte de su formación política y comunitaria.

“Estoy orgullosa de conocer a una madre dominicana como doña Carmen, que ha luchado durante años para garantizar que nuestros hijos pudieran asistir a excelentes escuelas públicas en nuestros vecindarios”, declaró.

También recordó la lucha de vecinas como doña Teresa en defensa de los derechos de los inquilinos y su colaboración con organizaciones como Families for Freedom, enfocadas en evitar que inmigrantes dominicanos y de otras nacionalidades fueran enviados a centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Llamado a la unidad

En sus declaraciones, Ávila Chevalier llamó a los votantes a respaldar una visión basada en la esperanza y la unidad, en contraste con lo que calificó como un liderazgo centrado en el "cinismo".

"Hoy tenemos que elegir entre un líder que se ha enfocado en el cinismo y una que ha luchado por la esperanza y por la vida", sostuvo.

La aspirante aseguró además sentirse orgullosa de pertenecer a una generación de dominicanos y neoyorquinos que rechaza el racismo y la política divisiva.

"Han luchado por un futuro de solidaridad y de dignidad para todos", concluyó.

Contexto de las críticas

Estas declaraciones de Ávila Chevalier se producen luego de que la candidata abandonara una entrevista en el programa radial “El Vacilón de la Mañana”, donde fue cuestionada sobre sus comentarios relativos a la posible unificación entre República Dominicana y Haití, así como sobre observaciones relacionadas con la bandera dominicana.

Semanas atrás, salieron a relucir antiguas publicaciones en redes sociales de Ávila Chevalier en las que calificó el nacionalismo dominicano como "violento" y lamentó la separación de la República Dominicana de Haití.

Las publicaciones, realizadas entre 2020 y 2022 en la red social X, antes Twitter, han generaron reacciones entre miembros de la diáspora dominicana y sectores que consideran que sus comentarios cuestionan símbolos patrios y acontecimientos fundamentales de la historia nacional.

"Quiero muchísimo a mi gente, pero ese maldito nacionalismo es la razón por la que no pongo la bandera en mi perfil; esa mierda es violenta y no puede salir nada bueno de ella. Y, aunque definitivamente no es algo exclusivo de la República Dominicana, nunca deberíamos pasarlo por alto", escribió.

Otra publicación que ha vuelto a circular corresponde al 18 de junio de 2020, cuando Ávila Chevalier participó en una conversación sobre la separación entre República Dominicana y Haití.

En respuesta a un comentario que cuestionaba las consecuencias históricas de la independencia dominicana, la candidata escribió: "De verdad pudimos haber tenido una Quisqueya libre, negra y unificada".

Durante su intervención en el programa radial, la aspirante declaró que estos comentarios e informaciones "son mentiras" y afirmó que su única critica ha sido sobre el nacionalismo que ahora mismo la está sometiendo a un nivel de deshumanización.